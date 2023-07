Amaranta Hank ‘paró en seco’ a reconocido cantante extranjero que quería comérsele los dulces

La cucuteña Alejandra Omaña, mejor conocida como Amaranta Hank, es una reconocida actriz de contenido para adultos , que anteriormente se dedicaba de lleno a ser periodista de guerra, creando contenidos informativos asociados a la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Recientemente, dio a conocer una de las experiencias más incómodas que ha vivido, y que tiene de por medio a un reconocido cantante extranjero.

Amaranta ha dado de qué hablar en las últimas semanas, debido a las distintas declaraciones que ha realizado en algunos programas de entrevistas digitales. Muestra de esto, fueron sus palabras en el pódcast ‘Meterse al Rancho’ de Santiago Alarcón, en donde dio a conocer que, en año 2019, hizo parte de un Festival Erótico en Barcelona, en donde mantuvo relaciones junto a otras 17 personas frente a más de dos mil espectadores.

Amaranta Hank sufrió incómodo momento en Bogotá

La creadora de contenido aprovechó su cuenta de TikTok, para comentarle a sus más de 130.000 seguidores, para relatar una no tan memorable experiencia que vivió a inicios de este mes de julio, en pleno centro de la capital colombina.

“Me encuentre a dos personas y me saludaron con mucho cariño. Uno de ellos me dijo su nombre y se trataba de un maestro de la música. Me sentí superhonrada. Él me dijo que iba a estar algunos días en la ciudad y me pidió mi número de teléfono para que nos tomáramos un café o para que fuéramos a almorzar”, comentó Hank, a quien le cambio por completo la percepción que tenía con este individuo horas después de topárselo en la calle.

“Yo estuve muy feliz, puse su música. Cosas chéveres que le pasan a uno por el trabajo que tiene; pero cuando empezaron a llegar los mensajes de este señor fueron bastante incómodos. No fue grosero, acosador o morboso, pero sí me dejo claro que lo que él quería era otra cosa. Me dijo que era mi perrito fiel y que me quería llevar a su país”, añadió.

Si bien la actriz no reveló la identidad del implicado, en los comentarios del videoclip se crearon algunas peculiares teorías.

