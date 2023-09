Con esta emotiva pedida de mano, Josse Narváez se casará nuevamente con Cristina Hurtado

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más renombradas de todo el país. Lo cierto es que hace más de 20 años que esta mujer se dio a conocer con su pareja por el reality Protagonistas de Novela, y desde entonces los televidentes saben muy bien de su linda relación. Hay que decir también que desde el año pasado que no se la ve en televisión, ya que decidió retirarse para dedicarse por completo a su tercer hijo.

Ahora bien, El actor y cantante Josse Narváez renovará los votos con su pareja la modelo y presentadora Cristina Hurtado, esta es la segunda propuesta de matrimonio que el cordobés le hace a la antioqueña, en medio de su cumpleaños número 40, después de interpretar la canción “Solamente tú” de Pablo Alborán.

Después de que el actor le dedicó esta canción a Cristina, continúo en la tarima y le dedicó una sentidas y románticas palabras con las que le recordó los momentos más felices que han vivido juntos y todo lo que ella ha hecho por él durante los más de 10 años casados.

“Llevo aprendiéndome una semana esa canción porque ella me la enseñó como me ha enseñado muchas cosas en la vida, no puedo desperdiciar esta oportunidad de tener a la gente que más amas para decirle algo desde lo más profundo de mi corazón. Me haces el hombre más feliz del mundo, eres la mejor persona, ser humano, compañera, mujer y por eso quiero seguir compartiendo el resto de mis días contigo”, indicó Narváez.

Acto seguido, le pidió casarse con ella a lo que la presentadora hizo un gesto de sorpresa: “¿Me volvería a casar contigo? Siiiiií. ¿Renovamos votos? Siiiiiií. Contigo a mi lado siempre seré feliz, porque conozco ¡¡el gran hombre que eres!! TE AMO”, fue la respuesta de Cristina tanto en su fiesta como en sus redes sociales.

Sus seguidores son los testigos directos de este amor que inició en una casa estudio hace 20 años y ahora está más vivo que nunca tras renovar sus votos y seguir fortaleciendo su lindo amor.