“Me da pena con la gente de El Salvador”: Cristina Hurtado se disculpó por burlarse de un lugar turístico

Cristina Hurtado sin duda es una de las mujeres y famosas colombianas más queridas del país gracias a la presencia que ha tenido a lo largo de los años en diversos programas, incluso llegó a trabajar en Noticias RCN presentando las noticias más importantes del entretenimiento del país.

Desde que anunció la llegada de un nuevo bebé a su casa, la presentadora decidió retirarse por un tiempo y dedicarse a su familia, sobre todo al pequeño que llegó sin aviso alguno. Ahora mismo, está aprovechando el máximo tiempo con su hijo Juan José, quien viajó a El Salvador para una competencia de natación.

Luego de que finalizó la participación del joven que no quedó campeón, pero sí tuvo una gran participación, sobre todo con los tiempos.

También aprovecharon su viaje para conocer nuevos lugares, así que Cristina y Juan José decidieron ir al mar a conocer una montaña de rocas que supuestamente tenía una forma de cerdo. En redes sociales compartió una foto preguntándole a sus seguidores si realmente veían la forma de cerdo.

Luego de la publicación, la presentadora decidió sincerarse con sus seguidores y no pudo evitar burlarse de las rocas:

“Me puse a leerlos y me dio mucha risa porque están opinando de las rocas. A mí me da pena con la gente de El Salvador, pero es que de verdad que no se parece a un marrano, o sea no, no tiene forma de cerdo, entonces me escriben que dizque es como una lechona u otros diciendo que es un cerdo ahogado, de verdad que es muy chistoso”, terminó de decir la famosa colombiana.