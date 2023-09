Christopher Carpentier fue recibido con flores blancas después de tener una mala racha en MasterChef

Christopher Carpentier es uno de los jurados de MasterChef Celebrity Colombia más queridos, pero también más respetados por lo exigente que puede llegar a hacer, incluso hasta hiriente, han dicho varios participantes, a la hora de criticar un plato. Pero es que el chef chileno no ha tenido una vida fácil, pues estuvo paralizado en una silla por mucho tiempo y hasta pensó que nunca cumpliría su sueño. Lo cierto es que durante los últimos episodios, Carpentier ha aparecido de mal humor y usuarios en internet lo han notado.

Como es de esperarse, las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, organizado por el Canal RCN, no son nada sencillas, pues duraron aproximadamente cuatro meses grabando dos episodios por día, lo que los mantuvo entusiasmados, pero estresados por otro lado, no solo por la misma competencia, sino porque convivir todos los días con tantas personas en un mismo espacio, genera sensibilidad.

Lo cierto es que parece que Carpentier no estaba teniendo los mejores días y según varios usuarios en internet, estaba apareciendo más malhumorado de lo normal. No se sabe si tiene que ver o no, pero a través de sus redes sociales, Christopher compartió unas lindas flores blancas que le llegaron a su casa:

“Llegar a la casa y encontrar esto, que maravilla, increíbles. Muchas gracias”, afirmó el chef chileno, agradeciendo a una empresa que al parecer se las envió.

¿Por qué faltó Christopher Carpentier a MasterChef Celebrity Colombia?

Días anteriores, Carpentiera había nombrado en su cuenta de Instagram la razón por la que esta temporada 2023 había estado tan ausente:

“Por viajes y enfermedad. Sufro mucho de la espalda. La gente cree que tengo cara de c*** siempre porque quiero y no saben los dolores que me aguanto durante las grabaciones”