“Shakira baila tres horas y no se ahoga”: ‘Amparito’ bajó de la nube a doble de la barranquillera en ‘Yo Me Llamo’

Representar a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha sido una de las tareas más difíciles para los concursantes que se han atrevido a hacerlo en las 9 temporadas que lleva ‘Yo Me Llamo’, en las pantallas de Caracol Televisión. Aunque en la edición de este 2023, una concursante se ha llevado varios comentarios positivos por parte de los jurados de la competencia; pero en el episodio 36 provocó una fuerte discusión entre ‘Amparito’ y César Escola, ¿En qué aspecto estuvieron en desacuerdo?

El tema escogido por la concursante ‘Suerte’, una canción que puso a la doble de la barranquillera a hacer una de las ejecuciones más complicadas en tarima, bailar y cantar al tiempo. Hecho que no paso desapercibido por la ‘diva de Colombia’, que al igual que muchos internautas se percató que la participante estaba ahogada en su interpretación; caso contrario al de Escola, quien no encontró reproche alguno en la presentación, hecho que desató una pelea de argumentos.

“Yo la sentía ahogada todo el rato. La pasada presentación sí tenía un concierto de las voces de Shakira. Esta canción está la canción que más representa a Shakira. Me faltaron los ‘gallitos’ y esos melismas, pero te sentí agotada. No es fácil, pero yo sé que tú lo logras, a respirar. Shakira baila tres horas y no se ahoga”, fue uno de los reparos de la manizaleña de 67 años, a las que respondió rápidamente con indignación el argentino:

“Una canción complicada para la participante, porque tenía que mostrar el baile. En lo vocal el aire estuvo bien. Yo esperaba ese pelo rubio y la energía y me encanta porque es fiel a los movimientos de Shakira”, manifestó Escola.

