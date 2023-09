“Se salió de control”: a falta de helado llegó la malteada de ‘Drácula’ y más de uno quedó descrestado

Falta solo una semana para vivir una de las épocas más esperadas durante el año: Halloween. Y con ella la llegada de pedir dulces, disfraces y probar la temporada de helado, ‘Drácula’. Un postre que ha marcado generaciones desde 1989.

Según Luisa Carrizosa, gerente de Mercadeo del Negocio Helados de Grupo Nutresa, para este año lanzaron la edición ‘Monstruos Marinos, sumérgete en el Origen’, la cuál contará con 21 figuras para colección que cambian de color con el agua, la paleta en forma de ataúd, y las historias de los 21 monstruos que podrán conocerse por medio de realidad aumentada 360° desde su teléfono móvil. Esta experiencia digital se podrá activar a través del código QR impreso en todas las tarjetas de los 21 Monstruos Marinos.

“Este año no solo innovamos con producto, también ampliamos la experiencia de los consumidores a través de la tecnología. Somos la primera marca de helados en Colombia que llega el metaverso, con el ánimo de conectar cada vez más con las nuevas generaciones, sin descuidar, eso sí, a los fanáticos más tradicionales de Drácula”.

Asimismo, regresan las presentaciones en empaque de seis paletas, el cual trae un troquel para armar a ‘Cuthul’ uno de los monstruos marinos. Igualmente, el litro de helado Drácula viene con una etiqueta que brilla en la oscuridad; la chocolatina Drácula, en su forma tradicional, que incluye tarjeta coleccionable; y una nueva presentación de bolsa con mini ataúdes de chocolate. Como complemento al portafolio de 2023, la marca contará con la primera versión de malteada Drácula.

Llegó la malteada de ‘Drácula’ que sorprendió a más de uno con su sabor: ¿qué más sorpresas habrá?

Pero Crem Helado no solo lanzará estos productos. A través de redes sociales, varias personas se han sorprendido, pues en tiendas han encontrado la malteada de Drácula. Un envase que tiene todo el sabor de helado de vainilla con salsa de fresa y chocolate. “Cómo así que no me habían contado sobre la #MalteadaDrácula??? No, pero qué es esto @CremHelado_”, escribió una joven que compró el artículo.

Ante su publicación, varias personas reaccionaron con sorpresa y curiosidad de querer probarla. “Huy esa sí me llama la atención”. “Químicos, aditivos cancerígenos, bomba de azúcar y msg.... rico pero a qué costo????”. “Uy, yo quiero”. “Y la crema de helado es”. “No jodas, esto se esta saliendo de control :V ....”. “Uy como así esa maravilla”. “Es buena. La probé”.