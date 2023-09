Además de ‘La Monja II’ estas son las películas de terror que vienen antes de Halloween

El universo de ‘El Conjuro’ sigue expandiéndose, pues ahora ha llegado con la segunda entrega de ‘La Monja’ que llegó el pasado 8 de septiembre dándole continuidad a lo ocurrido con la hermana Irene y su enfrentamiento a Valak años atrás.

La secuela era una de las películas más esperadas de este año y desde su estreno se ha impuesto en la taquilla estadounidense con un debut de 32,6 millones de dólares. Pero con ella llegan otros títulos que prometen ser la sensación en Halloween.

‘A Haunting In Venice’

Misterio en Venecia está ambientada en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la víspera de Todos los Santos, y es un aterrador misterio que cuenta el regreso del célebre detective Hercule Poirot.

Poirot está ahora jubilado y vive en un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamurosa del mundo, y asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un palazzo embrujado y en ruinas. Cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos que se develará el 15 de septiembre.

‘No One Will Save You’

‘No One Will Save You’ llegará el 22 de septiembre, esta película de 20th Century Studios, protagonizada por Kaitlyn Dever, sumerge al espectador en un escalofriante ambiente de terror extraterrestre que deja sin aliento con sus primeras imágenes.

En ‘No One Will Save You’, Brynn es una joven que se despierta en medio de la noche al escuchar ruidos en su casa, por lo que tendrá que luchar para sobrevivir a la entidad que está invadiendo su hogar.

‘SAW X’

En la película ‘Saw X’ John Kramer, interpretado por el actor Tobin Bell, está de vuelta. La entrega explora el capítulo no contado del juego más personal de Jigsaw. La trama se ubica entre los eventos de Saw I y Saw II, en los que John, enfermo y desesperado, tras hacer lo imposible por curarse del cáncer viaja a México y se somete a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa.

Pero solo descubre que toda la operación a la que supuestamente se sometió no es más que una estafa para defraudar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, el infame asesino en serie regresa a su trabajo, dando la vuelta a los estafadores en su forma visceral el próximo 28 de septiembre.

‘The Exocist Believer’

La película ‘The Exocist Believer’ llega el 6 de octubre y se centra en Victor Fielding quien desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, ha criado a su hija Angela solo. Sin embargo, ella y su cercana amiga Katherine desaparecen en el bosque y regresan tres días después sin recordar su tiempo perdidas.

Angela y Katherine desencadenan una serie de eventos que obligarán a Victor a enfrentar la maldad más extrema. Por lo que, en su terror y desesperación busca a la única persona viva que ha presenciado algo similar: Chris MacNeil, quien lo padeció con su hija Regan cinco décadas atrás.

‘Five Nights At Freddy’s’

Mike Schmidt, un guardia de seguridad con problemas, acepta un trabajo nocturno en Freddy Fazbear’s Pizza, un centro de entretenimiento familiar abandonado que alguna vez fue exitoso.

Allí descubre que las mascotas animatrónicas llamadas Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy, se mueven y matan a cualquiera que todavía esté allí después de la medianoche y se estrenará el próximo 27 de octubre.