“Tocó volver a remodelar”: ‘La Jesuu’ mostró cómo quedó su casa tras hacer una fiesta

‘La Jesuu’ les mostró a sus seguidores cómo quedó su nueva casa luego de haber sido la anfitriona de una opulenta fiesta para celebrar que pudo comprar esta nueva propiedad. Y de acuerdo con las imágenes que compartió, las cosas parecen haberse salido de control, al punto de que tiene que “remodelar” algunas zonas de su hogar.

La creadora de contenido ha estado compartiendo varios detalles de su nueva propiedad durante las últimas semanas, mostrando momentos importantes desde que le entregaron las llaves hasta cada instante en el que iba agregando nuevos muebles y piezas de decoración, además de hacer un breve tour por el lugar, incluidas las habitaciones y el exterior.

A través de diversos clips, la influencer no solo ha mostrado su casa sino también su emoción y su orgullo tras haber alcanzado esta meta a tan corta edad, resaltando que lo logró con el fruto de su esfuerzo y trabajo constante.

Y a propósito de esto, no tardó mucho tiempo para organizar una fiesta para celebrar este éxito en su vida, coincidiendo también con su cumpleaños.

Pero tal parece que el evento se le fue de las manos a La Jesuu, ya que en una serie de historias reveló cómo quedó su casa la mañana siguiente del evento, asegurando que debía realizar algunas remodelaciones luego de que algunos detalles quedaran arruinados.

En el video se puede ver que el área de la piscina quedó llena de papeles y basura, además de mostrar que se rompieron algunas cosas como un tubo metálico que quedó el suelo. “Lo que se me había olvidado mostrarles. Literalmente tocó volver a remodelar”, escribió la influencer en un clip.

La Jesuu celebró por todo lo alto

En la misma serie de historias, La Jesuu también comentó que, a pesar del estado de su casa, la pasó muy bien, mostrándose con la voz comprometida por todo lo gritó, e incluso admitiendo que, al parecer bebió tanto que no recuerda todo lo que sucedió esa noche.

“Sinceramente, medio me acuerdo de algunas cosas. Ay, no, yo me quería acordar de todo”, dijo desconsolada la joven mientras mostraba el área de la piscina desordenada mientras un chico la ayudaba con la limpieza.

También dejó ver que es muy probable que no vuelva a ser la anfitriona de un evento de este tamaño, escrbiendo en el mismo clip: “a la próxima me prestan una casa a mí”.