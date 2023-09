Con gusano incluido: ‘La Jesuu’ mostró el incómodo regalo que recibió de unos fanáticos

‘La Jesuu’ quedó sorprendida al ver que uno de los regalos que recibió de sus seguidores se encontraba en mal estado, mostrando en sus historias de Instagram que incluso tenía un gusano brotando de él, a pesar de que la fecha de vencimiento del empaque aún estaba al día y el producto se veía fresco.

La creadora de contenido ha estado viviendo unas semanas de gran provecho para ella, ya que hace poco finalmente pudo estrenar su nueva casa, una gran vivienda llena de comodidades, un enorme jardín y un aspecto bastante opulento, celebrando por todo lo alto este gran logro para ella.

A propósito de esto, también aprovechó para armar una gran fiesta mostrando la gran cantidad de invitados que asistieron, presentaciones musicales y también la gran cantidad de comida y bebidas alcohólicas que había en el lugar.

Pero tal parece que no todo ha sido positivo para La Jesuu, ya que en una reciente historia de Instagram dejó ver que estuvo a punto de comerse una chocolatina de marca desconocida, la cual tenía un gusano vivo brotando de ella.

“Menos mal me dio por grabarles el ‘antes’ porque efectivamente sí es un gusano. Cómo llegó no tengo la menor idea, hace dos días la recibí, no me acuerdo de parte de quién”, indicó la joven, resaltando que la fecha de vencimiento de la golosina es el 7 de julio de 2024.

Y si bien ella no recuerda de quién la recibió, según varios internautas este sería un regalo de parte de unos fanáticos que se la entregaron hace un par de días: “Yo recuerdo que ella hizo un vídeo donde pasaron una muchachas en un carro , la felicitan afuera de su casa y le regalan una chocolatina”, “Ella monto una historia donde se la regalaba primero unos niños y después una personas en un carro”.

La Jesuu tiene historial con comida en mal estado

En abril de este mismo año, la colombiana también mostró que terminó afectada por otro caso de descomposición de comida de manera misteriosa, mostrando que unos dedos de queso acabaron en mal estado de manera inexplicable.

La Jesuu comentó que el producto tenía fecha de vencimiento para junio de 2023, por lo que no se preocupó y los dejó en el congelador. Pero cuando los iba a sacar, se llevó una gran sorpresa al encontrarse que todos estaban llenos de moho y hongos, haciéndolos incomestibles.

Varios de sus seguidores aprovecharon las imágenes del producto para dejarle algunas opiniones respecto a lo que podía estar pasando, como una fecha de vencimiento errónea hasta un escenario un poco más esotérico: brujería.