Por todo lo alto: Así fue la millonaria y lujosa fiesta de Cristina Hurtado en celebración de sus 40 años

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más famosas de la esfera del entretenimiento, pues ha logrado destacarse no solo por su talento frente a las cámaras sino también por su belleza. Además, de su sonada relación con el también presentador y cantante Josse Narváez y padre de dos de sus hijos, con quien lleva más de dos décadas. Recientemente, la paisa cumplió sus 40 años en donde el festejo en principio se dio con sus seres más cercanos. Sin embargo, el fin de semana siguiente la celebración fue por todo lo alto en donde el principal organizador fue su pareja.

En principio Hurtado se mostró bastante emocionada, teniendo en cuenta que no resulta para nada sencillo tener tiempo libre con su pareja Josse Narváez, pues se encuentra haciendo parte de ‘Hombres a la plancha’ y siendo parte de una telenovela del Canal RCN. Si bien, ambos tuvieron tiempo de compartir de principio a fin, Narváez causó sospechas por la celebración que tenía preparada durante el fin de semana.

Le puede gustar: ¿De matrimonio? Nela de ‘MasterChef Celebrity’ mostró que no pierde el tiempo y lo aprovecha de principio a fin

Y es que precisamente, Josse no se midió en ningún aspecto cuando de hacer feliz a su pareja se trata, pues además de alquilar un exclusivo lugar en Bogotá, también llevó a varios invitados. El día comenzó para Hurtado con una caminata por los cerros de Bogotá en donde el resto de su familia que no reside en la capital resultó siendo la protagonista. De acuerdo con lo compartido a través de su cuenta de Instagram Cristina no guardó su felicidad al momento en que salió el ‘Checo’ Acosta interpretando uno de sus más grandes éxitos.

“Esa carita de felicidad no tiene precio”, reiteró Narváez. Además, esta no fue la única sorpresa que se llevó, pues Josse no dudó en subir al escenario y dedicarle un par de canciones a su pareja, además, de contratar un grupo de mariachis con quienes Hurtado compartió en el escenario. Por supuesto, el ‘look’ de Cristina tampoco pasó desapercibido, pues este contaba con varios adornos utilizando un top y una corta falda.

¿Cristina Hurtado nunca quiso ser presentadora?

Ante el hecho, Cristina dejó claro: “Nunca soñé con ser presentadora”. Seguidamente, la presentadora reiteró que en su época escolar al llegar a grado décimo y once tuvo que realizar la media extracurricular, la cual estaba enfocada en comercio, siendo esta del gusto de la paisa para aquel momento: “Yo quiero ser empresaria”, indicó Hurtado.

También puede leer: Suenan campanas: Presentadora del Canal RCN reveló que llega al altar, pero Maluma resultó siendo el protagonista

Asimismo, la presentadora reiteró que en medio de esto estaba en boom ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ debido a la serie de temporadas que había logrado ser todo un éxito, desde allí se despertó la curiosidad de Cristina tanto así que confesó que le juró a su mamá de la próxima ocasión participaría en el reality y así fue: “Yo lo vi más como una salida rápida para poder generar ingresos y sacar adelante a mi muchacho”.