“Esto de verdad habla bastante”: Josse Narváez sacó a luz ‘impactante’ hecho que vivió junto a Cristina Hurtado

Josse Narváez es un presentador, cantante y actor quien se ha destacado por sus diversas apariciones en la pantalla grande entre las que se destacan ‘Oye bonita’, ‘El comandante’, ‘Guerreros’, ‘Santiago Apostol’ y su participación en el show musical de ‘Hombres a la plancha’. Además, de su relación desde hace varios años con Cristina Hurtado con quien conformó una familia y por supuesto, no pasó por alto la celebración de cumpleaños e incluso reveló el impactante hecho que vivió junto a su pareja.

Desde las primeras horas del día de este 14 de septiembre Cristina no dudó en mostrar su emoción ante su cumpleaños por supuesto agradeciendo a su familia y demás amigos quienes no dudaron en felicitarla. Sin embargo, las sorpresas venían por parte doble, pues el primero en demostrar todo su amor fue su pequeño Mateo, quien la despertó dejando claro lo mucho que la ama.

Horas más tarde, quien tampoco podría faltar en medio de la celebración resultó ser Josse Narváez, quien ha estado siendo parte de diversas producciones, motivo por el cual decidió sacar tiempo para festejar junto al amor de su vida: “Ella no es normal, ella es lo más lindo que hay en esta vida, te amo con las fuerzas de mi alma”, reiteró el presentador mientras que esperaban su comida en un famoso restaurante de la capital.

Asimismo, Josse le deseo lo mejor a su pareja, dejando ver la importancia que tiene para ella. Momentos más tarde, Narváez indicó que durante los más de 20 años que llevan juntos existe una curiosidad entre ellos la cual fue revelada en medio de esta celebración: “Esto ya son grandes ligas, un paso muy grande, el último nivel”.

Además, el actor se encargó de mostrar a Cristina quién se encontraba disfrutando de un pulpo, confesando que hace 20 años, en los inicios de su relación no podía ni ver este plato. Sin embargo, como todo en la vida va cambiando y por supuesto, los seres humanos no son la excepción, motivo por el cual ahora no desaprovecha la oportunidad y lo termina disfrutando de principio a fin: “Esto de verdad habla bastante de lo mucho que hemos caminado juntos. Lo odiaba, le impresionaba”, agregó Narváez.

¿Qué le pasó José Narváez?

Josse hace algunos meses reveló que tuvo empezó su rehabilitación, mostrando que tuvo un desgarro una de sus rodillas con una ruptura parcial de ligamento colateral, según él, a pesar de la situación la buena noticia es que no tendrá que ser operado, pero deberá atravesar una serie de terapias y controles para recuperarse de la mejor manera posible. Asimismo, les dejó claro a sus fans que a pesar de lo ocurrido seguiría haciendo parte de ‘Hombres a la plancha’.