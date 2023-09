“¿Petrista arrepentida?”: Aída le mandó ‘mensajito’ a Petro para qué, según ella, no se deje mandar de su mujer

Ya son más de 4,8 millones de seguidores los que acumula la creadora de contenido barranquillera, Aída Victoria Merlano, hija de la exsenadora con el mismo nombre, quien para 2019 estuvo en boca de muchos colombianos por la manera en que se fugó de un consultorio odontológico en la ciudad de Bogotá , misma que en la actualidad está internada en la cárcel El Buen Pastor. Esta influenciadora ha dado de qué hablar en las últimas horas por unas declaraciones en las que lanzó varias ‘pullas’ a Gustavo Petro y la primera dama.

El formato web, ‘Desnúdate con Eva’, dirigido por la española Eva Rey, tuvo como su más reciente invitada a la quien fuera novia del polémico streamer ‘Westcol’, misma que asumió que se metería en problemas al contestarle a la entrevistadora dos cuestionamientos en específico: ¿Usted votó por Petro?, y si es así, ¿Es usted una petrista arrepentida?

“Yo voté por Petro, lo acepto. En muchas cosas he visto que ha gobernado con coherencia y algunas cosas que dijo en campaña las ha hecho. A mí, personalmente, me encanta como baila ‘doña’ Verónica, la admiró un montón, me parece bellísima; pero, las personas que votamos por Petro, votamos por él, no por su esposa. No está tan chévere un rol tan activo por parte de ella en el gobierno”, manifestó Merlano, quien le había sido esquiva a estas preguntas en varias ocasiones.

“Creo que Petro debe tener las ‘pelotas’ bien puestas, si tú vas a gobernar un país no lo vas a hacer con el criterio de tu mujer”, fue la punzada final que le mandó Aída al mandatario y su esposa Verónica Alcocer.

