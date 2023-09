A Claudia Bahamón se le lanzó un animal salvaje en sus vacaciones y así reaccionó

Claudia Bahamón le mostró a sus seguidores una curiosa experiencia que vivió mientras estaba de vacaciones, dejando ver a través de una serie de fotos cómo un animal salvaje se le lanzó justo a su rostro. Y como era de esperarse, la reacción de la colombiana generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

La presentadora suele mantenerse muy activa en las plataformas digitales mostrando detalles sobre todo tipo de contenido: desde su paso por esta temporada en ‘MasterChef Celebrity’, pasando por material referente a su podcast sobre ecología, hasta aspectos más personales como ocurrencias y anécdotas.

Puede leer: “Diosito ayúdame”: Claudia Bahamón habló sin filtro sobre la triste eliminación de Zulma Rey

Y a propósito de esto último, la modelo presentó en una publicación de Instagram un detalle muy interesante sobre sus vacaciones, dejando ver que no solo la está pasando bien en compañía de algunas figuras destacadas de los medios colombianos, sino que también está viviendo experiencias que valen la pena contar.

Sobre esto destaca un reciente post en donde a través de varias imágenes muestra cómo un mono decide saltar de un árbol solo para lanzarse sobre su cara de manera inadvertida tras acercarse mucho a él.

La reacción de Claudia Bahamón ante este suceso fue de miedo combinada con risa, mostrando que, si bien al principio estaba intrigada de ver al animal tan de cerca, luego arrugó el rostro tras la inesperada acción del animal: “Se me tiroooo a amarme jajajajaj!! (Ver carrusel completo) Eso me pasa por declararle amor eterno a un monito que me encontré en la mitad de la selva”.

También aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores respecto a tener estas especies en cautiverio: “Aprovecho para decir que a los animales debemos dejarlos en su hábitat natural. El tráfico de fauna silvestre Gracias a Dios ya es delito penal! Si ven a alguien vender o comprar por favor denunciar. Cárcel!!!!!”.

Lea también: “Nunca me creyeron”: Claudia Bahamón confesó ser víctima de acoso por un sacerdote

Claudia Bahamón también se llevó otra penosa experiencia

En otra publicación, la presentadora dejó ver que a veces las cosas no son tan fáciles como se ven, publicando un video de “expectativa vs. realidad” en donde muestra cómo un agricultor baja de una palma el açaí berry.

Pero la situación no salió como ella esperaba, ya que después de ver al trabajador decidió intentar ella misma el proceso, atando una banda a sus pies para tener mejor agarre al tronco. Sin embargo, Claudia Bahamón mostró que no pudo avanzar más allá de un par de centímetros del suelo, generando varias risas entre sus seguidores.