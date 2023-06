Adriana Bottina contó que vio al fantasma de Whitney Houston y le enseñó a cantar: “La mejor clase del mundo”

Adriana Bottina es una de las cantantes de música popular más escuchadas por los colombianos, la artista ha demostrado que puede llegara ser bastante polifacética pues no solo sabe cantar sino que también actúa. Uno de los papeles más recordados fue cuando interpretó a Wendy Jiménez en la novela de ‘Nadie Es Eterno’.

Bottina ha demostrado que tiene talento para todo tanto así que durante su musical de ‘Mujeres a la plancha’ fue bastante aplaudida por su interpretación. Pero lo que sus seguidores no se esperaban es que gran parte de las destrezas vocales de la cantante fueron gracias a una clase de canto que la artista tuvo con Whitney Houston.

La interprete de la música ranchera sorprendió a sus seguidores de TikTok con una revelación que nadie espera y que tuvo que ver con un encuentro con el ‘más allá' en el que supuestamente la cantante vio a la estrella de Hollywood Whitney Houston, quien es recordada por sus canciones como ‘I Wanna Dance With Somebody’ y ‘I Will Always Love You’.

Bottina aseguró que Whitney Houston, la visitó en sus sueños y que incluso entró a su casa y sentó en el sofá para conversar con ella. La colombiana relató que: “tres limosinas se cuadraron afuera de mi casa, eso fue hace mucho tiempo, yo no había ido a Estados Unidos en ese momento y yo no sabía cómo eran los guardaespaldas. Se bajan unos guardaespaldas así morenazos, acuerpados y en la limosina del medio abrieron la puerta y se baja ella”.

Al momento en el que se vieron Bottina dijo que su colega le dijo que quería hablar con ella. La charla se trató de técnicas de canto para que la colombiana pudiera mejorar en su interpretación. Es así como hoy en día la colombiana agradece haber tenido aquel encuentro pues aprendió a perfeccionar su canto.