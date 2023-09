Andrea Valdiri ya no usa su anillo de matrimonio y avivan rumores de separación con Felipe Saruma

Andrea Valdiri es una de las figuras públicas con mayor incidencia en las redes sociales, la barranquillera que también se destaca como una gran bailarina y prueba de ellos son los videos que comparte con sus seguidores en donde deja ver sus habilidades para el baile. Sin embargo, la vida privada de Valdiri también es una de las más comentadas y una de las de mayor interés. Como es de esperarse, el matrimonio de la barranquillera con el santandereano Felipe Saruma también despierta la inquietud de sus fanáticos, pues esta pareja es una de las más admiradas de la farándula nacional.

Le puede interesar: Shakira podría ser madre por tercera vez y ya tendría el nombre en caso de que sea una niña

El amor entre estos esposos, quienes comparten la misma pasión por crear contenido en las redes sociales, ha despertado el cariño de sus millones de seguidores, quienes no quieren perderse ni un solo detalle de los tortolitos. Además de que, ambos mostraron cómo fue el inicio de su relación cuando Saruma acompañó a Valdiri en uno de los momentos más difíciles de la modelo y el cual fue su segundo embarazo y la llegada de Adhara.

Le puede interesar: “Algo tuve que hacer muy bien en la vida”: Caro Cruz compartió emotivo video de sus amaneceres junto a sus hijos

De la misma manera, la bailarina también ha acompañado el crecimiento de su esposo en las plataformas digitales e incluso le ha regalado varias cámaras e indumentaria para que sus proyectos tengan mayor calidad. Por ese apoyo mutuo que siempre han mostrado el uno por el otro es que este matrimonio se ha ganado el aplauso de muchos.

Le puede interesar: ¿Nanis Ochoa ‘en la cuerda floja’? Canal Uno podría tomar duras medidas tras el escándalo en Lo Sé Todo

Ambos influenciadores han acostumbrado a sus seguidores a verlos bastante juntos en fotos y videos, sin embargo, en los últimos días la pareja ha despertado la inquietud entre sus fanáticos, pues no se les ha vuelto a ver juntos ni tampoco se ha vuelto a ver publicaciones en las que aparezcan los dos.

Esto ha hecho que muchos especules si la pareja está atravesando por alguna crisis, no obstante ninguno de los creadores de contenido ha hablado al respecto. Pero adicionalmente un detalle que respaldaría estos rumores es que la modelo ya no lleva puesto su anillo de matrimonio, sin embargo, frente a esto, la misma Valdiri había dicho que se debe a que por sus intensas rutinas de ejercicio se habría adelgazado y por ende la joya le queda grande.

“Miren este pepón diamantón espectacular. Pero cuando me adelgacé machi, adivinen… Esto me quedó supergrande y quiero que lo miren. Tengo un tronco de hueco y es más, me cabe otro dedo. Entonces hay que mandarlo a arreglar machi, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué, que se me sale, y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino”, dijo en su momento la modelo.

Sin embargo, una reciente publicación de la barranquillera en sus redes sociales ha vuelto a abrir el debate entre sus seguidores, pues se trató de una foto de la bailarina luego de terminar su actividad fisica en la que se le ve sentada y con una toalla alrededor de su cuello y mirando al piso mientras parece reflexionar. A esta foto la creadora de contenido la acompañó con un mensaje que se leía “Y prometo superarme por encima de las circunstancias que me rodean, cruzando la línea del miedo hacia un nuevo propósito”. Fueron estas palabras las que despertaron las dudas de sus seguidores sobre si estaría a punto de divorciarse de su esposo.

Fueron varios internautas los que además comentaron “Ni me vayan a decir que se va a divorciar porque pierdo fe en la humanidad, ja, ja, ja”. ”Ahora el propósito es ponerle la fama por el suelo a Saruma, así como a los otros ex”. “El peor error que ella pudo cometer fue darle tanta confianza a la familia de su esposo… Como dicen por ahí, ‘cada loro en su estaca’ y peor aún con la suegra, eso es mejor de lejísimos”. “No se han dejado, solo es marketing para llamar la atención por un nuevo proyecto 😏”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.