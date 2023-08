“Pura cabeza y boca”: Andrea Valdiri se convierte en meme al compartir fotos de su pasado

Andrea Valdiri decidió compartir con sus seguidores una gran cantidad de fotos del baúl de los recuerdos, a propósito de que encontró una vieja maleta con un álbum lleno de varias imágenes de su pasado, tanto en solitario como de su familia. Pero los internautas no perdieron tiempo y rápidamente la convirtieron en meme.

La bailarina suele compartir con frecuencia varias imágenes de su familia como dinámica de “#TBT” en las redes sociales para que sus fans conozcan cómo lucía en el pasado y la gran transformación que ha tenido su figura desde que era una adolescente.

De hecho, hace pocas horas publicó varias historias en las que aparecía celebrando que logró llegar a su peso ideal, mostrando cómo luce su cuerpo actualmente. Y horas después de este evento fue que decidió compartir una gran cantidad de fotos de su pasado, dejando ver cómo lucía su figura durante varias etapas.

A través de diferentes historias, Andrea Valdiri fue publicando muchas fotos de la maleta de los recuerdos en donde aparecía ella, su mamá, su hermana y otra gran cantidad de familiares en distintas épocas.

Pero una de las que más le llamó la atención fue una en donde tenía solo 15 años de edad, apareciendo junto a su papá. En el clip, la joven asegura que antes era “pura cabeza y boca”, aprovechando para señalar todos los cambios que ha sufrido su cuerpo y su rostro.

Pero a partir del cómico comentario, un internauta decidió compartir con Andrea Valdiri un meme haciendo referencia a cómo lucen las niñas de 15 años ahora, mostrando una foto de una chica muy arreglada; mientras que del otro lado usó la foto de la colombiana para hacer contraste con su generación, convirtiéndola en meme en el proceso.

Familiares de Andrea Valdiri también se convirtieron en memes

Ya que la bailarina no solo publicó fotos suyas, sino también de otros familiares, muchos internautas no dudaron en tomar en cuenta algunas reveladoras imágenes para seguir haciendo memes.

Si bien tomaron en cuenta la cabellera de su mamá para hacer comparaciones divertidas, quién más terminó sufriendo fue la hermana de Andrea Valdiri, Shujam, ya que varios usuarios de Instagram tomaron una foto en la aparecía llorando cuando estaba pequeña para hacer todo tipo de memes.

“Cuando el entrenador se queda al lado a ver si hago las 15 completas”, “Cuando mi mamá me parte el palo de la escoba, y después me dice que me ama” y “Como creo que me veo llorando / Como me veo” son algunos de los ingeniosos comentarios que usaron los internautas para convertir a la hermana de Andrea en meme.