Andrea Valdiri dio una pista sobre su supuesta separación con Felipe Saruma

Andrea Valdiri avivó más el fuego luego de que en los últimos días circularan una serie de rumores que indicarían que ella y su esposo, Felipe Saruma, están pasando por un mal momento y que incluso están separados. Y de acuerdo con los internautas, una reciente historia de la bailarina confirmaría esta teoría.

La pareja ha demostrado en más de una ocasión la buena química que hay entre ambos, dejando ver varias escenas románticas en sus historias y publicaciones de Instagram, trabajando codo a codo en proyectos profesionales, y por supuesto, compartiendo sus hijas en diferentes actividades divertidas.

Sin embargo, desde hace varias semanas han circulado rumores en relación a que el par de colombianos no se encuentra en los mejores términos, tomando en cuenta algunas pistas que los internautas creen haber notado y que indicarían que la pareja está en proceso de separación.

Desde la ausencia de Felipe Saruma en las historias de Andrea Valdiri y viceversa, pasando por la división de su equipo de trabajo, hasta compartir tiempo a solas con las niñas son algunas de las presuntas pistas que han notado algunos de sus seguidores.

Y en una reciente historia, tal parece que los internautas encontraron otro indicio más, esta vez a propósito de por qué ya no usa el anillo de bodas, indicando que se debe a que le queda muy grande.

“Cuando me adelgacé, ¿adivinen? Esto me quedó super grande. Quiero que miren esto, tengo un tronco de hueco, es más, me cabe otro dedo, entonces hay que mandarlo a arreglar. Esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale, y para no perderlo yo lo guardé”, indicó la bailarina en una historia mientras mostraba que el anillo en efecto le quedaba grande.

Seguidores de Andrea Valdiri opinan diferente

Si bien la creadora de contenido dejó clara cuál es la razón por la que no se ve con su anillo puesto, un grupo de internautas parece no estar muy convencido de esta versión, indicando que el hecho de aclarar este detalle es una muestra más evidente de que algo sucede entre ella y Felipe Saruma.

“Cuando se da excusas sin pedirlas e porque hay algo más, solo especulación es lo que hay sobre la relación”, “Pero eso no es una excusa se manda a organizar y listo”, “Cómo si no pudiera ir a la joyería a recortar el 💍” y “No se lo pone porque no quiere. Igual Saruma seguro tampoco se pone el suyo” son algunos de los mensajes que se pueden leer sobre la historia de Andrea Valdiri.