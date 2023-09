“No puedo salir corriendo”: Tatán Mejía habló de las secuelas que le dejó una lesión en sus rodillas

Tatán Mejía le contó a sus seguidores de algunas secuelas que está presentando actualmente debido a un par de lesiones en sus rodillas que sufrió cuando estaba activo en el mundo del motociclismo profesional, dejando ver que debe someterse a tratamiento correctivo para tratar el dolor y las molestias en su día a día.

El colombiano ha conseguido fama en Colombia no solo por su faceta como presentador y participante de programas de reality show locales, sino también por su talento como motociclista profesional en donde llegó a destacarse en diferentes oportunidades. Y si bien ya no está tan activo como antes, igual deja ver que de vez en cuando hace algunos recorridos en sus motos.

Puede leer: No se guardó nada: Maleja Restrepo reveló cuánto le mide a Tatán Mejía y cada cuando lo hacen

Y si bien consiguió renombre y varias victorias, también se llevó algunos tragos amargos durante su época de deportista, contando a través de sus historias de Instagram que, debido a un par de lesiones del pasado, su presente se ha vuelto un poco problemático.

“A los 22 años estaba haciendo un truco en la moto, caí con el pie a un lado y la rodilla para un lado. Parece que me reventó el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior de la rodilla”, indicó Tatán Mejía en una historia, contando también que los meniscos de su rodilla izquierda quedaron perjudicados.

El presentador comentó que este par de lesiones le pasaron factura durante su carrera deportiva, al punto de que lo fueron “alejando” poco a poco, rindiendo cada vez menos.

Lea también: Del sexo al dinero: Tatán Mejía reveló detalles íntimos de su relación con Maleja Restrepo

Tatán Mejía tiene que someterse a tratamientos en sus rodillas

Si bien el colombiano ya dejó atrás esta faceta profesional, en la actualidad ha presentado una serie de inconvenientes y dolencias en las rodillas producto de estas lesiones, al punto que tuvo que comenzar un tratamiento para atenuar sus dolencias que se vuelven más frecuentes.

En sus historias indicó que estas lesiones le han dejado secuelas como dificultad para moverse y doblar las piernas, contando con su característico sentido del humor que no puede correr de manera espontánea.

“A mí me van a robar y me robaron porque no puedo salir corriendo (...) ¿Un terremoto? Quédese quieto y métase debajo de algo” dijo entre risas Tatán Mejía.