“Debe ser un problema de genética”: Maleja Restrepo ya no aguanta a Tatán Mejía

Maleja Restrepo y Tatán Mejía llevan más de 10 años juntos, formando una de las parejas más bonitas y admiradas, sobre todo por una gran comunidad en internet, ya que no solo se han destacado por su trabajo en televisión, sino también por su contenido digital y su libro ‘Parceros’.

Lo cierto es que a través de sus redes sociales, Maleja y Tatán suelen compartir su cotidianidad como familia, tanto las cosas buenas como mala y no pudo evitar mostrar lo que la tiene cansada, pues a pesar de que le ha dicho muchas veces que cambie dicho hábito, parece que Mejía no ha podido, incluso 10 años después.

A través de sus redes sociales, Maleja compartió un video en donde se veía una toalla del cuerpo en el sofá, lo que la inquietó de inmediato:

“Esto no puede ser, yo creo que ya es un problema genético, le voy a preguntar a mi suegra si mi suegro también es así o si ella es así y no es que yo tenga que ir a colgarle todo y hasta los calzoncillos, no yo no le dejo nada tirado a él, es asumir responsabilidades en la relación” afirmó la presentadora y escritora.

Ante esto, Tatán Mejía no pudo evitar burlarse de la situación y afirmó que él, por el contrario, estaría feliz de recogerle el desorden a su esposa.

En redes sociales muchos de burlaron de la situación, sobre todo porque afirman que este problema pasa en la mayoría de hombres.

A pesar de la molestia que generó este problema en Maleja, no sería un motivo suficiente para separarse.