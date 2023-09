‘El Gordo Osorio’ rompió el silencio luego de ser criticado como ‘vendido’ por el caso de Nanis Ochoa

‘El Gordo Osorio’ es un reconocido presentador de Colombia que ha hecho parte de diversos programas de televisión en la fuente de entretenimiento, pero su nombre ha resonado mucho más desde que es el presentador del programa del Canal 1, ‘Lo Sé Todo’, que se ha convertido en uno de los principales programas dentro de la semana, incluso recibiendo un premio India Catalina.

Lo cierto es que el fin de semana el nombre de Nanis Ochoa, Elianis Garrido y ‘El Gordo Osorio’ fueron tendencia en Colombia a través de las redes sociales por un video que se hizo viral, en donde Nanis Ochoa renuncia a ser presentadora por una foto que supuestamente se había infiltrado y revelaría una infidelidad, por parte del ‘Gordo Osorio’.

Lo cierto es que todo terminó siendo parte de una actuación y una situación completamente creada. Muchos en redes sociales se pronunciaron sobre lo cochino que había sido eso, sobre todo porque muchos usuarios se volcaron en redes sociales a defender a la nueva presentadora.

Lo cierto es que luego de tantas críticas, por fin ‘El Gordo Osorio’ se pronunció en redes sociales y afirmó que:

“Mi querida familia, la gente que siempre está conectada deseándome cosa bonitas, es con lo que me quedo. Después de tantos años en los que escogí esta carrera, he llevado noticias bonitas y otras que no tanto, gracias por su apoyo, que si les gusto a unos, que si no les gusto a otros, son gajes del oficio, estamos firmes como los músicos del Titanic, como lo dice Elianis Garrido, los amo”, terminó por decir el presentador.