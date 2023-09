Alina Lozano no se aguantó las ganas de “humillar” a seguidora y le dio clases de ortografía

Alina Lozano es una de las actrices más famosas de Colombia que ha marcado la historia de muchos espectadores que la han visto crecer en la actuación, sobre todo con personajes icónicos como en Pedro, el Escamoso, entre otras telenovelas de RCN y Caracol Televisión. Lo cierto es que ahora que empezó a crear contenido en redes sociales, no aguantó las ganas de “humillar” a los usuarios que le dicen groserías.

Lozano ha sido tendencia en repetidas oportunidades gracias a su contenido, pero sobre todo su supuesta relación con Jim, otro creador de contenido mucho menor a ella con quien tiene una relación amorosa. Muchos usuarios no están seguros de que se trate de algo real, sobre todo porque aseguran que los influencers hacen de todo por conseguir visitas y comentarios.

Ahora, luego de que al parecer en medio de un en vivo fue insultada, ella decidió darle cátedra a todos ellos que no paran de decirle groserías, así que aprovechó a través de un video, hablarle a cada una de las personas que no la dejan tranquila:

“Acabo de hacer un en vivo en mi fanpage. Para todas que me insultan pero que tiene una gran pobreza en su ortografía y en su redacción, me he enfrentado también a eso y por eso me he enriquecido mucho con un diccionario, porque insultar es un arte que necesita de nuestra creatividad, entonces a la señora que me escribió ‘ya basta de tanta sinvergüencería’ la b con v, me costó entender el mensaje, así que va el primer modulo. El ruido, el grito y la llamada para que aprendamos a insultar mejor”, afirmó la creadora de contenido.

https://www.instagram.com/reel/Cw3N6NnuV1L/?utm_source=ig_web_copy_link