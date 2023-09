Mientras Shakira aumenta su fortuna, Gerard Piqué estaría atravesando tremenda crisis económica

Gerard Piqué fue uno de los jugadores más importantes del equipo de futbol Barcelona, siendo uno de los más destacados gracias a su talento. Lo cierto es que pareciera que sus días de gloria han terminado, pues mientras Shakira aumenta sus ganancias gracias a los éxitos musicales. Han reportado que Piqué estaría pasando por un mal momento económico.

Lea también: Yeferson Cossio reveló cuál es el exclusivo menú de sus perros

Piqué, aparte de aumentar sus ganancias por el futbol, tiene varias empresas, como por ejemplo la Kings League, que reúne varios jugadores y también varios influencers, que hablan acerca de deportes. Sin embargo, parece que el 2023 no ha sido el mejor año para el deportista, pues aparte de toda la polémica que ha traído su separación con Shakira, reportan que sus ingresos han disminuido considerablemente porque la Kings League no tiene los ingresos de antes, pues se conoció que un importante aportante a la empresa se retiró.

Lo cierto es que tal parece que Shakira habría movido sus contactos para que uno de los importantes se retirara y no siguiera aportando su plata. Por lo que se sabe, Piqué no está en quiebra, pero no parece estar contento con la diferencia de salario y de plata que hay entre él y Shakira, pues la colombiana parece estar subiendo considerablemente sus millones gracias a su éxitos.

Lea también: ¿Ya no factura? ‘La Jesuu’ tuvo que empeñar sus pertenencias para pagar unas cuentas

Por ahora, Piqué no ha pronunciado palabra alguna respecto a su situación económica, sobre todo porque sigue bastante enfocado en crear nuevos negocios y seguir aumentando su suma millonaria en su cuenta bancaria, que, comparado con la de Shakira, probablemente tendrá el trabajo complicado.

https://www.instagram.com/reel/Cw-xpgYNffD/?utm_source=ig_web_copy_link