“Me voy sola”: Participante de MasterChef Celebrity se va del continente y cumple su sueño más grande

MasterChef Celebrity Colombia está llegando a su final y el top 10 se quedó con los mejores cocineros que demostraron tener el nivel suficiente para dar la pelea. A pesar de ser una experiencia relevante y satisfactoria para todos los participantes famosos, algunos revelaron que estar dentro de la competencia fue completamente agotador por las extensas jornadas, por eso, apenas terminaron, varios participantes cogieron sus maletas y se fueron, pero ninguno había decidido cruzar ‘el charco’ tan lejos.

Daniela Tapia es una de las participantes preferidas por los seguidores de la competencia a través de las redes sociales, no solo por su manera de cocinar y los platos sobresalientes que ha tenido a lo largo de la competencia, sino por su dulce personalidad, sobre todo el compañerismo que ha tenido con algunos a quienes les han ‘dado palo’.

Sin duda, parece ser que Daniela es una chica de realitys, pero también de viajes, pues compartió a través de sus redes sociales el largo viaje que se dispone a hacer lejos de su familia:

“Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que uno siempre soñó y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo y estoy como en mi salsa y me voy completamente sola. Este viaje se divide en dos momentos, los primeros nueve días voy a estar en diferentes destinos porque me voy en un crucero por el mediterráneo. Yo siento que este viaje es universitario, es decir, para aprender y ya luego visitaré varias ciudades de Israel”, terminó por decir la participante.

Por ahora, lo único que se sabe es que este viaje va para largo.