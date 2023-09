Daniela Tapia, de MasterChef, está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños: “uno como que no se lo cree”

Daniela Tapia es una de las actrices más virales de los últimos días en las redes sociales, su participación en MasterChef le ha dado bastante fama en las plataformas digitales. La artista cubana se ha sabido ganar el cariño de miles de seguidores que no se pierden ni un solo detalle de la vida de la famosa.

Durante su paso por la competencia de cocina producida por el Canal RCN, Daniela se ha destacado por su desempeño en el arte culinario, pero además también ha protagonizado varias polémicas la interior del programa, pues su carácter le ha supuesto varios enfrentamientos con sus compañeros.

La evolución de Daniela en el programa se ha destacado, pues en cada una de sus preparaciones los jueces la han llenado de halagos, aunque al igual que sus compañeros, ella también ha tenido que usar el delantal negro en varias oportunidades. Esto la ha llevado a tener que esforzarse para mantener su lugar en la competencia.

Daniela Tapia cumple el viaje de sus sueños

La actriz compartió con sus seguidores la noticia de que se iría de viaje a un destino que desde siempre le ha llamado la atención y con el que además se siente muy conectada por los gustos personales que comparte con este destino.

“Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que siempre soñé y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo, y estoy como en mi salsa. Me voy completamente sola”, describió la actriz.

Sin embargo, también agregó otros detalles como el de que primero se iría por un crucero donde conocería otros destinos antes de Israel: “Este viaje se divide en dos momentos, los primeros nueve días voy a estar en diferentes destinos porque me voy en un crucero por el mediterráneo. Yo siento que este viaje es universitario, es decir, para aprender y ya luego visitaré [todo] de Israel”, aseguró la famosa.