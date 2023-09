¿Le llevó al acudiente? Rector de la Escuela de ‘Yo Me Llamo’ hizo chillar a moco tendido a imitador de Raphael

Para sorpresa de muchos televidentes de Caracol Televisión, quedaron totalmente sorprendidos luego de que el canal mostrara en sus pantallas con total normalidad el concurso musical ‘Yo Me Llamo’, terminada la transmisión de los partidos de Eliminatorias: Colombia - Venezuela; y Argentina - Ecuador. Este acto fue elogiado por los fanáticos del programa, quienes no quieren perderse de las presentaciones luego de conocer a los tres primeros eliminados en el capítulo 29.

A pesar de las emociones que genera el fútbol, el ‘Templo de la imitación’, no puede darse el lujo de cerrar su escenario y menos a sabiendas de que su directo competidor, Master Chef Celebrity Colombia, concurso gastronómico de RCN que decidió hacer un descanso y darle la oportunidad de una salida más cercana al aire a la telenovela ‘Tía Allison’.

Esto le puede interesar: “Habrá visto la chiflada que le pegaron a su ‘amiguito’”: Así se gozó Verónica Alcocer el partido de la Selección

Ante este inesperado episodio, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno tuvieron que trabajar y continuar con sus contundentes calificaciones; al igual que los profesores y el rector de la Escuela, Moisés Ángulo, quien dirigió un sentimental ejercicio en el que el imitador del cantante Raphael, tuvo que sacar varias expresividades del artista español.

Ángulo puso en una situación diferente en el participante y lo sentó en un sillón, en el cual debía esforzarse para hacer movimientos de manos y gesticulaciones llenas de emotividad. Desafortunadamente, para el alumno la clase no dio buenos frutos, ya que su interpretación no convenció ni poquito a la ‘diva de Colombia, misma que manifiestó: “Físicamente, no me das la impresión de un Rafhael. Me hace falta el dramatismo, esa música de loco con su mirada. Yo sí conocí a Rafhael, y solo un poquito en el coro es el color de Rafael”.

No se lo puede perder: “Es mejor tener amigos que plata”: Danny Marín reveló lista de famosos que están envueltos en polémica con Nanis Ochoa