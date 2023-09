‘El Negrito’ celebró que se libró de Martha en ‘MasterChef Colombia’

En el capítulo 93 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ fueron muchas las controversias que se vivieron, y es que se trataba de un reto de campo para 74 comensales en los que un postre sería el protagonista. Debido a la cantidad debieron dividir a los 10 participantes en tres equipos y solo uno de ellos quedaría conformado por cuatro celebridades.

Antes de eso la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, cuestionó sobre con quiénes les gustaría trabajar, esto después de ciertos conflictos que se han presentado en la cocina. Y fue precisamente el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, quien encendió la llama en los primeros minutos.

“Hoy toca ganar sí o sí, yo no sé cómo vamos a hacer, ojalá no me toque con Martha, voy con los demás. Porque yo siento que ya estamos salados, nuestra relación, si yo siento que nos vamos a dar un tiempito ¿Sí o no Martha?”

— ‘El Negrito’