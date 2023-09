Fan de Maluma mostró los senos en pleno concierto y así reaccionó el cantante

Maluma dejó ver que la euforia se apodera de sus fanáticos durante sus conciertos y los lleva a protagonizar algunos momentos bastante curiosos, como el caso de una seguidora quien no tuvo pena en quitarse la blusa y el sostén para mostrarle los senos al cantante durante una de sus recientes presentaciones, generando una curiosa reacción en el colombiano.

El intérprete de ‘Coco loco’ ha estado muy ocupado durante las últimas semanas a propósito de su gira ‘Don Juan’ en Estados Unidos, conquistado varias ciudades del país norteamericano con los temas de su nuevo disco y generando furor entre sus oyentes.

A través de sus redes sociales, el joven se encarga de compartir varios detalles de esta gira, como escenas tras bastidores, algunas de sus interpretaciones en vivo, además de una que otra ocurrencia de sus fans.

Y a propósito de esto último, Maluma compartió en su perfil de TikTok un atrevido video en donde deja ver que sus seguidores no tienen pena en realizar ciertas acciones en sus conciertos con tal de hacerse notar, mostrando a una mujer que decidió aparecer sin blusa, mostrándole sus senos al descubierto.

En el polémico clip se puede ver a una mujer rubia gritando durante uno de sus conciertos con sus senos completamente expuestos, mirando de manera pícara a la cámara que se encarga de grabar varios momentos del espectáculo.

Sin embargo, para evitar problemas con TikTok, el video fue editado para que los pezones de la chica en cuestión quedaran cubiertos por un par de emojis de corazón morado, el color distintivo de la gira del colombiano.

Maluma reaccionó de manera curiosa ante este evento

La mujer en cuestión no pasó desapercibida por el cantante, no solo por exponerse en pleno concierto, sino porque estaba muy cerca del escenario, de modo que Maluma no pudo evitar notarla.

Una vez que la vio, el artista miró muy asombrado a la cámara para luego ver a la chica con cara de intriga, haciendo un gesto con su brazo que reforzaba su incredulidad ante este suceso.

La sección de comentarios también se llenó de todo tipo de reacciones, desde aquellos que simpatizaron con la joven hasta los que la condenaron por este polémico acto de exhibicionismo.

“No la juzgo porque claramente pudiera ser yo”, “Se ha lucido la chica, ya tiene su minuto de gloria”, “Pongan límites” y “Maluma a ti también te siguen niños, no publiques eso” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.