¿Le dieron celos? Ana Sofía Henao reveló la reacción de su esposo al saber que ella aparecería en el video de Maluma

Ana Sofía Henao es una de las modelos más queridas por los colombianos por su indudable belleza y su aparición en las carátulas de cuadernos durante décadas, su pasarela y su faceta como madre. La ahora ilustradora es el amor platónico de más de uno, puesto que con su dulzura y forma de ser conquista por donde va, hasta llamar la atención de Maluma.

Y es que Maluma y Blessd lanzaron a finales de julio ‘El reloj’, con un videoclip que tiene como protagonista a Ana Sofía Henao, quien a pesar de su corta aparición en el video, se robó toda la atención de los cantantes y asistentes de producción.

En entrevista con ‘Buen Día Colombia’, programa matutino del Canal RCN, la modelo comentó que trabajar con Maluma fue una de sus mejores experiencias, además de resaltar que es una persona de admirar y que cuenta con todas las características para hacer suspirar a muchas mujeres.

Dentro de sus declaraciones, la modelo dio a conocer que su hija Candelaria es la fanática número uno del cantante paisa, al punto en el que lo tiene como su amor platónico y a pesar de su gran diferencia de edad, la pequeña dice que se quiere casar con él.

Además comentó que se llevó una gran sorpresa al finalizar la grabación, puesto que para ella Maluma era la celebridad en el video, pero fue a ella a la que le pidieron tomarse fotos y no a él.

Ana Sofía Henao reveló cuál fue la reacción de su esposo por su participación en el video de Maluma

El empresario Juan Pablo Betancur siempre ha apoyado a su esposa y madre de su hija, en cada uno de sus proyectos, por lo que la convocatoria de Maluma y su reacción, hizo reír a la modelo.

“Cuando me llamaron a grabar el video, dije ¡Wao!, incluso le conté a mi esposo que me llamaron a grabar un video con Maluma y él me dijo ‘súper, tienes todo el permiso del mundo (risas), eso no te lo puedes perder’ y yo me fui feliz”, comentó.