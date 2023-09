“Los animales no traicionan”: Nanis Ochoa se pronunció luego de renunciar en vivo al programa ‘Lo Sé Todo’

Durante el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la presentadora Nanis Ochoa, renunció en vivo, luego de que el director Ariel Eduardo Osorio, revelara de manera sorpresiva que su compañera fue captada dándose un beso con el cantante Danny Marín. Al principio de la noticia, Osorio cuenta como solo él conoce “la información exclusiva de unas imágenes que involucran a un par de famosos”. En ese momento, la también modelo paisa se sorprende, pero con total desconocimiento sin saber lo que viene después.

Posteriormente, el ‘gordo’ Ariel, de manera sarcástica, le pide que responda si sabe donde se dio ese muestra de afecto entre ambos. “¿Tú alguna vez has ido a este sitio?”. “Gordo yo te voy a decir una cosa. Esta semana ha sido super pesada para mí. Aquí me contrataron para presentar”, le responde Nanis. “Jajajaj, sí ¿y para qué más?”. “Esa foto es mía (...) Me siento irrespetada. Eso puede pasar en otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros. ¿Por qué no hablaron conmigo antes si quería que me expusieran de esa manera?”, argumenta molesta Nanis Ochoa.

Mientras ella, en su claro disgusto sigue reclamando por haber lanzado esa noticia sin su consentimento, el director de ‘Lo Sé Todo’ sigue excusándose con que así son las noticias de entretenimiento. “Lo que yo te sugiero es que midas tu contenido y tus acciones porque se vuelven contenido de entretenimiento. Esto es gajes del oficio”.

Tras este hecho, las redes sociales reaccionaron y en su mayoría, muchos rechazaron la actitud del ‘gordo’ Ariel y expresaron su apoyo a la presentadora. “Repugnante este señor: mi solidaridad con la presentadora, bien por su gesto digno de renunciar al aire”, dijo el periodista Daniel Samper. “¿Qué es este acoso? ¿Ese nivel de exposición de una mujer y su vida? Bien que haya renunciado a esa vergüenza de “programa””, señaló Juanita Gómez de Revista Semana. “La televisión colombiana fue buena y ahora es perversa de mala”. “Lo más denigrante y abusivo es cuando este señor dice, “eso no es un asunto mío, lo que te sugiero entonces es que midas tus acciones y tu contenido”. Cuánto descaro”, rechazó el reportero José Guarnizo.

Se pronunció Nanis Ochoa: le envío un mensaje al ‘gordo’ Ariel luego de exponerla en Lo Sé Todo

Luego de esta reprochable exposición en la televisión contra la presentadora Nanis Ochoa, a través de sus redes sociales se pronunció de manera indirecta sobre la situación que vivió este miércoles.

Junto a su pequeña hija y su mascota, un conejo, dijo que “los animalitos sí son fieles y leales. Amorosos. No nos hacen daño”.

Luego en otra historia en su cuenta de Instagram, reposteó la publicación de una seguidora que le expresaba su apoyo.

Hasta el momento, el presentador Ariel Eduardo Osorio no se ha pronunciado frente a lo ocurrido.