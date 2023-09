“Voy por él”, Así es como Mabel Moreno conquista al que le gusta

Mabel Moreno es una actriz colombiana que comenzó a estudiar Diseño de Modas, pero que desde el 2001 la vida la sorprendió con lo que sería su verdadera profesión frente a las cámaras. Ha incursionado en el mundo de la presentación, pero ha logrado más recordación entre sus seguidores por los papeles que ha interpretado en ‘Café con aroma de mujer’, ‘La Ley del Corazón’, ‘El Señor de los cielos’, ‘La reina del flow’, entre otras importantes producciones nacionales e internacionales.

La actriz es una de las mujeres más cotizadas y deseadas por muchos, ya que su personalidad y su belleza deslumbran por donde va, pero son realmente pocos los hombres que han llegado a conquistarla y hacerle sentir el amor bonito que ella busca.

Estando soltera tras su ruptura con su colega de ‘La Ley del Corazón’, Iván López, Mabel confesó a sus seguidores que ha replanteado su forma de buscar el amor, mejor dicho, de dejar que el amor de su vida la encuentre para ella ser feliz.

Lea también: Lo que se perdió la versión colombiana: Laura Londoño de ‘La Ley del Corazón’ aceptó el reto de participar en MasterChef

Mabel Moreno reflexionó sobre la nueva forma en la que conquista

“¿A qué edad les hicieron esta pregunta?, ¿Son ustedes las que escogen o esperan a ser escogidas por los chicos?”, comenzó indagando la modelo a sus seguidores de Instagram por medio de un video que compartió en esta red social, luego dejó saber que a ella la pusieron a reflexionar sobre este tema hace aproximadamente año y medio, puesto que todo lo que tiene a su alrededor le indicó siempre que el hombre que la quiera debe luchar por ella, buscarla, conquistarla y hacer todo lo necesario para ganarse su corazón.

“Las películas, las canciones, el mundo entero nos ha programado para que Julieta espere en el balcón a Romeo”, explicó. Mabel incluso se cuestionó qué pasa si ahora las mujeres cambian de roles con los hombres para ser ellas quienes van por su Romeo, por el hombre en quien ven ese compañero de vida ideal, su alma gemela.

“No es fácil, yo hice el ejercicio (de acercarse a un hombre que le gusta y hablarle) y me tomó seis meses hacerlo por primera vez, pero quiero contarles que es una decisión súper poderosa porque no vamos a depender de que él quiera estar contigo, no, a mi me gustó él, ¡voy a por él!”, enfatizó como reflexión de su ejercicio en práctica de su nueva manera de conquistar al hombre que le gusta.

Le puede interesar: Me volví selectiva”, Zharik León confesó lo que significó para ella conocer la fama con ‘Pasión de Gavilanes’

Además dejó saber entre halagos a los hombres, que su dedicación a la hora de demostrar interés, cariño y amor a una mujer es de admirar, puesto que no es nada fácil tomar la decisión, dejar los miedos, la pena y las inseguridades de lado para lanzarse al ruedo, sabiendo que es algo que vale la pena, ser “ustedes las que digan “voy por él””.