¿Se casó? Este es el mayor secreto de Mabel Moreno sobre su vida amorosa

Mabel Moreno es una reconocida actriz y modelo colombiana, que se roba las miradas con su singular belleza y su personalidad, convirtiéndose en una de las mujeres más sensuales del país, puesto que gracias a su figura, su cabellera, su carácter y el rol que le da a cada uno de sus personajes, hace suspirar a más de uno. La actriz es reconocida por sus papeles en ‘Café con Aroma de mujer’, ‘La reina del flow’, ‘Garzón vive’, ‘La Ley del Corazón’, entre otras.

La modelo sorprendió recientemente a sus seguidores al dar a conocer que se cansó de esperar a que el amor llegue a ella y de ser elegida por los hombres, por lo que tras reflexionar sobre el modelo de conquista, es ahora ella quien decide tomar la iniciativa, perder el miedo y romper el hielo para animarse a hablar con la persona que le gusta para ser ella quien conquiste al hombre al que quiere tener a su lado.

En una entrevista con Laura Acuña, Mabel se sinceró y comentó cuál es el mayor secreto que ha guardado sobre su vida amorosa, puesto que más allá de lo poco que se pudo conocer sobre su noviazgo con el actor Iván López, su excolega en ‘La Ley del Corazón’, poco se ha sabido sobre los hombres que le han robado el corazón.

El matrimonio secreto de Mabel Moreno

La actriz contrajo matrimonio cuando tan solo tenía 22 de edad en una ceremonia que pocos conocían con un hombre que ella aún mantiene en lo más profundo de su corazón, puesto que se dio en los inicios de su carrera, por lo que lo tuvo guardado en lo más guardado de su privacidad.

A pesar de haber sido un matrimonio fallido, la unión legal le duró 8 años. La actriz mencionó que a pesar de haber luchado por vivir el amor bonito, no pudo vivir a plenitud su relación, dejando claro que por los motivos que decidió divorciarse, serían los mismos que volvería a considerar en cualquier otra relación.

“Yo me casé a los 22 años y me separé a los 30. El matrimonio finalizó porque él era un hombre que no quería que yo volara y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer para mantener ese matrimonio”, manifestó Moreno.

La actriz enfatizó en que ella comenzó a cambiar a pesar de tener un alma libre, todo por darle gusto a su pareja y que en medio de su “comodidad incómoda” a pesar de que no le faltaba nada, ella tenía claro que algo no estaba bien.

A pesar de querer mantener el “juntos para siempre”, la infelicidad de Mabel Moreno fue evidente para su madre, quien la aconsejó y la volvió a poner en su centro.

“Estaba alejada de los medios, estaba como estudiando y haciendo teatro, pero me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y mi mamá me preguntó por qué estaba triste. Luego me dijo: ‘Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida ‘. Fue como un momento en el que me dijo: ‘Tiene razón’. No me di cuenta porque a veces la respuesta es dura”, indicó.

Gracias a ello, tomó la mejor decisión de su vida, puesto que se puso ella por encima de una relación y se enfocó en su felicidad y en ella. “Decir en ese momento: ‘Me voy a separar porque ya no soy feliz’. Fue un impulso que me dio [mi mamá] y fue lo mejor. Seguí mi carrera y fui feliz, incluso mis amigas me decían que me asentaba bien haberme separado. Por eso les digo: Nunca se desconecten de sus cosas para dar gusto a alguien o a la sociedad”, explicó.