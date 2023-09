“No lo creo”: Gracias al ‘Desafío The Box’, Sensei, ganador del reality, recibió importante reconocimiento

Sensei, ganador del Desafío The Box 2023, ha recibido elogios desde que salió de la competencia, porque luego de haberse llevado la millonaria suma de 420 millones a casa, aproximadamente, ha sido la misma persona humilde que solía ser, incluso cuando era uno de los preferidos de la competencia. Ahora, parece que se siente más orgulloso que nunca al ser reconocido por parte de su gobierno.

El competidor demostró excelencia en sus actuar durante la competencia, no solo mentalidad de ganador, sino también una dulce personalidad, mostrando que, a pesar de ser competencia, trataba de ayudar a sus compañeros. No hay que olvidar que cuando recibió el premio, le prometió a Yan darle parte de su plata para ayudarlo a construir la casa que tanto quería.

Por esas mismas acciones, parece que la vida y la misma gobernación lo reconoce. A través de sus redes sociales compartió un lindo mensaje y el mágico momento que vivió cuando el concejo de su ciudad le hizo importante reconocimiento:

“Aún no puedo creer este momento tan grande de mi vida, llegar a tantas personas y ser inspiración para adultos y niños es algo que me llena muchísimo. Hoy quiero compartir contigo el reconocimiento que me hizo el Concejo de mi ciudad, Pereira, por haber sido ejemplo de superación y dejar por lo alto a mi ciudad y al eje cafetero. Muchas gracias, me hace muy feliz aportar un granito de arena para incentivar el deporte y la superación personal”, afirmó el exparticipante.

Lo cierto es que el ganador del Desafío The Box está pasando por uno de sus mejores momentos, pues reveló que jamás imaginó que podría llegar a abrir tantas puertas con el reality.