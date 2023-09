Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía, deslumbró a todos sus seguidores con una particular foto en sus redes sociales

Gregor Pernía es uno de los actores más reconocidos de la farándula colombiana, su participación en la famosa serie de ‘Sin senos no hay paraíso’ hizo que la carrera del artista se lanzara al estrellato. Sin embargo, la gran fama de Gregorio también lo ha hecho ser el centro de atención para sus seguidores y las redes sociales que no se pierden ni un solo detalle de su vida personal y familiar.

Es por ello que los hijos del actor también han sido el centro de comentarios en las plataformas digitales y sobre todo Luna, hija mayor del matrimonio del artista con Erika Rodríguez. Luna se ha hecho viral en redes sociales porque, al parecer, le heredó la vena artística de a su padre; sin embargo, la joven de 17 años se ha ido más por la música que por la actuación.

Pero además de su indiscutible talento para el canto, Luna ha sido el objeto de las críticas e incluso las burlas en sus redes sociales debido a algunas imperfecciones, típicas en los adolescentes, y que afectan su piel. La cantante ha confesado en varias ocasiones que sufre de acné en su rostro, una enfermedad bastante común en los jóvenes, pero que le ha costado trabajo aceptarlo principalmente por las críticas que le hacen al respecto.

La joven cantante, llegó a declarar en sus redes sociales que sufrió de un episodio bastante angustiante mientras se encontraba en un Centro Comercial “Estaba con una amiga, estábamos entrando al centro comercial y entrando le estaba diciendo como ‘yo no tengo el mejor autoestima, pero siento que tengo un poco de seguridad para entrar con tanta gente y verme así’, como que sin taparme ni nada, simplemente entrar así y que la gente me vea así porque obviamente a mí no me gusta, entonces le estaba diciendo eso… Entramos a Stradivarius y pasó una señora que me miró terrible, o sea me miró superfeo, como que la gente no me miraba a los ojos sino me miraba a la cara y me miraba a la frente”, contó la artista.

“si yo me acercaba a preguntar algo en la caja, o lo que sea, no me miraban a los ojos y cuando salí de Stradivarius, como por todos los pasillos también la gente como que me miraba y era superfeo, me sentí como superincómoda... Entonces esa seguridad con la que entré, salí sin esa seguridad”, concluyó

Pero pese a las cientos de críticas y burlas que Luna ha recibido por su aspecto, ella misma ha sorprendido a sus seguidores al demostrar su fortaleza y su autoestima publicando una foto en primer plano en su cuenta de Instagram.