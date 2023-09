Exreina del Carnaval de Barranquilla anunció el nacimiento de su hija con emotiva foto

A través de su cuenta de Instagram, Marcela García Reina del Carnaval de Barranquilla en 2016 dio a conocer la feliz noticia del nacimiento de su primera hija con Sergio Chams, llamada Fátima Chams García. Cabe destacar que ya les había asegurado a sus seguidores que este acontecimiento sí o sí tendría fecha en septiembre. Ahora bien, el día que la pareja estaba esperando finalmente llegó. Este lunes 4 de septiembre, la pareja les anunció a sus seguidores en redes sociales que ya son padres y que su hija ya está en sus brazos.

La exreina del Carnaval de Barranquilla y ahora creadora de contenido había mantenido muy al tanto a sus seguidores con respecto a todo el proceso de su embarazo y la felicidad que esto ha traído a su vida, por lo cual ha tratado diversos temas con respecto a la maternidad y estar en gestación.

Hace unos días, la creadora de contenido compartió unas emotivas fotos que se realizó con su esposo ‘Checho Chams’, acompañadas de un tierno mensaje: “Siempre pensé que iba a ser de las que se iba a esconder en el embarazo, de las que iba a ver la barriga como algo poco estético, y de las que jamás se iba a hacer fotos con ella, pero les juro que pocas veces en mi vida me había sentido más divina, sexy, poderosa y absolutamente radiante. Mi hija me ha cambiado mi perspectiva sobre tantas cosas y de tantas maneras, que no me alcanzo ni a imaginar lo que vendrá a enseñarme cuando llegue”, comentó la exreina.

Marcela García dio a conocer el nacimiento de Fátima Chams García a través de un post en su cuenta de Instagram, en el que compartió una fotografía en la cual es posible ver las huellas de la recién nacida en el que sería el brazo de su esposo Sergio Chams y en el que escribió: “Fátima Chams García ✨🤍 04.09.23″.

La bebé de la exreina del Carnaval de Barranquilla nació en la clínica Portoazul Auna, en ‘La Arenosa’, y causó una gran felicidad no solamente en los seguidores de Marcela, sino también en sus amigos creadores de contenido.