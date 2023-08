“Tanto berenjenal”: Carlos Antonio Vélez no se quedó callado ante el premio de Linda

Linda Caicedo volvió a hacer historia y se llevó el premio del mejor gol que se marcó en el Mundial Femenino 2023. Por supuesto, Carlos Antonio Vélez no pudo evitar comentar este suceso.

Vea acá: “Viejos resentidos”: Eligieron al mejor entre Vélez, Mejía, Bonnet y Peláez, pero llovieron críticas

En la mañana de este martes 29 de agosto, los colombianos recibimos la buena noticia a nombre de la delantera del Real Madrid, pues en las votaciones le ganó a grandes golazos y se llevó el premio al mejor gol del Mundial, algo que solamente había hecho un colombiano: James Rodríguez en Brasil 2014.

El periodista de Win Sports aprovechó su cuenta de Twitter para referirse al galardón obtenido por Linda y sorprendió con su opinión

Carlos Antonio Vélez no se quedó callado ante el premio de Linda:

La colombiana Linda Caicedo celebra la victoria 1-0 ante Jamaica para avanzar a los cuartos de final del Mundial femenino, el martes 8 de agosto de 2023, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Hamish Blair) AP (Hamish Blair/AP)

Muchos tienen a Vélez bajo un concepto que solamente critica todo y no es capaz de reconocer cuando se hacen las cosas de buena maneja. No obstante, este trino demostró que no es así, pues halagó a la delantera y de paso mostró su simpatía con el equipo en que juega.

Carlos Antonio citó el trino que hizo la cuenta de la selección Colombia y escribió: “Esta si q es una buena noticia en medio de tanto berenjenal! Felicitaciones.. HALA MADRID( Por si acaso en ese equipo juega)”.

Esta si q es una buena noticia en medio de tanto berenjenal! Felicitaciones.. HALA MADRID( Por si acaso en ese equipo juega) https://t.co/8cegIYn1gd — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 29, 2023

Le puede interesar: “Voy a volver”: Técnico campeón con América reemplazaría con gusto a Lucas González

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina?

Luego de dejar el nombre del país en alto durante la Copa del Mundo, el equipo ‘Tricolor’ ya piensa en lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, y para eso ya anunció que tendrá dos importantes partidos.

La selección Colombia se enfrentará en dos ocasiones a la cuatro veces campeona del mundo, Estados Unidos: El primer partido será el jueves 26 de octubre sobre las 7 de la noche y el siguiente se jugará dos días después sobre las 2:30 de la tarde.