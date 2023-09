“Es una persona perversa” Así fue la fuerte pelea entre Carolina Acevedo y La ‘Pupuchurra’ en MasterChef

MasterChef Celebrity 2023 es un programa que reúne a un grupo de famosos a competir y mostrar sus habilidades gastronómicas, logrando consolidarse como uno de los programas más vistos en las noches del Canal RCN. Ahora bien, Cada noche los participantes deben competir por obtener el primer lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’, aceptando los retos que se tienen cada noche y la lucha contra el reloj.

Las ventajas y desventajas obtenidas en el reto del capítulo 75, generaron una gran ola de malestares y discordias entre los participantes, quienes consideraron y no lo dudaron al manifestar que ‘no se está jugando correctamente’.

Un reto creativo, con caja sorpresa y por parejas, los cocineros tuvieron solamente 50 minutos para realizar la preparación y una sola entrada a la despensa, al conocer las diferentes reglas del juego, Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘La Pupuchurra’ indicó que ganarse el delantal negro y tener que ponérselo a otra pareja es ‘una ventaja muy chévere’ así uno se gane enemigos, además manifestó que “le gustaría sacarse una espinita que tiene por ahí”.

Por su lado, Carolina Acevedo dejó claro que quería jugar con cualquiera menos con Martha Isabel Bolaños. La reconocida actriz no se quedó atrás y manifestó que si tuviera que poner ‘delantal negro’ se lo asignaría a Acevedo.

“Cocinar mal, para ponerle el delantal negro a otra persona, si tiene algo de veneno, y debo confesar que me atrae un poco, la opción de tener que ponerle el delantal negro a alguien está muy chévere y más si se lo puedo poner a Carolina” dijo Bolaños al conocer cuál sería su ventaja.

Al conocer las intenciones de ‘La Pupuchurra’, Carolina Acevedo indicó en la ‘entrevista’ que “cocinar mal, para ponerle delantal negro a alguien, eso solo hace una persona ‘perversa’”.

Así mismo, Bolaños indicó que prefiere quedar como ‘una persona perversa’ a “vivir haciéndome la morronga y de una vez que lo sepa”.

Nuevamente, Acevedo indicó: “de una le pregunté en la cara, y ella ‘mm de pronto’, ¿de pronto, morronga?, dígamelo en la cara, diga sí, se lo quiero poner, pero así, no (...) Que me lo ponga, a mí no me da miedo”.

Actualmente, la tención entre las dos participantes sigue aumentando por los comentarios y situaciones que se pudieron evidenciar en el capitulo 90, donde se llevó a cabo el esperado reto de la pared, en el que los concursantes debían preparar en pareja una receta sin mirar lo que hacía el otro y que el plato debía verse, saber y quedar totalmente idéntico.