“Petristas nos están masacrando”: Katherine Miranda habló de congresista hospitalizada

El trámite de la reforma a la salud del Gobierno no ‘la ha tenido fácil’ en la Cámara de Representantes. En medio de una plenaria de esa corporación, se aprobó la creación de una subcomisión donde participarían todos los partidos, con el objetivo de elaborar un nuevo texto concertado de esa reforma.

Julia Miranda, representante del Nuevo Liberalismo, fue quien puso ‘sobre la mesa’ esa proposición que fue aceptada. La mujer estuvo acompañada de Katherine Miranda y Catherine Juvinao. Sin embargo, todas estas mujeres denunciaron que desde el Pacto Histórico están orquestando varias ‘jugaditas’ para favorecer el trámite de la reforma a la Salud y no están de acuerdo con la creación de esa subcomisión.

Según Ketherine Miranda, varias bodegas de izquierda (grupos de activistas en la web) se han dedicado a atacar a quienes propusieron la creación de la nueva subcomisión que, podría ayudar a favorecer el gran acuerdo nacional de Petro, para sacar adelante las reformas de manera concertada.

Sin embargo, las congresistas manifestaron que tras aceptarse la propuesta de Julia Miranda, ha crecido la intensidad de los ataques en las redes sociales contra ellas, al punto de que la representante Julia Miranda tuvo que ser hospitalizada.

“Esto es el pan de cada día desde que decidí entrar en la política… Las lágrimas me sacaron cuero, ya no me importan los comentarios ofensivos, los leo con lástima”, señaló Miranda. Además, invitó a las “bodegas petristas” a “revisarse”, por cuenta de la delicada situación que vivió su colega.

Miranda, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que la proposición de la subcomisión no fue ninguna “jugadita” y aseguró que buscan “llegar a un consenso, y que es el camino adecuado, atendiendo el llamado del señor presidente de ese gran acuerdo nacional”.