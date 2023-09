Andrés Parra aprovechó el mes de la prevención del suicidio para enviar un sentido mensaje de apoyo

Andrés Parra es recordado por su gran papel protagónico en la famosa serie de Pablo Escobar, el caleño es considerado uno de los mejores del país, pues, gracias a su indiscutible talento, ha logrado ganarse varios premios de la industria y consolidarse como un referente de este medio. No obstante, el artista a nivel personal ha tenido que afrontar varios desafíos personales, entre ellos el de su separación amorosa y su depresión.

La noticia sobre este divorcio se conoció cuando en medio del pódcast de Santiago Alarcón los dos actores conversación del tema y Parra expuso que estaba en proceso de separación, con quien había sido su pareja sentimental por más de 10 años.

“Mis rupturas de noviazgo era un drama, entonces yo decía ‘un divorcio, es la muerte’, y si es horrible, pero después de un tiempo, es muy bonito porque me divorcio y después capto y me doy cuenta de que finalmente el matrimonio es la decisión más acertada que tomé no lo veo como un error, era lo más importante que yo tenía que haber hecho, yo digo que es la escuela de las escuelas, lo digo para las personas que tenemos serios problemas para estar en pareja, yo lo bendigo, lo agradezco y lo bendigo, no cambiaría nada”, expresó el actor en el diálogo.

Esta etapa fue una de las más difíciles para el caleño, pues aunque intentó salvar su relación yendo a terapia, no pudo lograrlo. Pero el duelo de su matrimonio fallido no ha sido el único desafío que ha tenido que sobrellevar el actor, sino que a esto se suma el problema de depresión que ha tenido que enfrentar.

Sin embargo, aprovechando el mes de septiembre en el que se ratifica la lucha contra la suicidio, el actor envión un diciente mensaje a sus seguidores que decía: “Si estás pensando en quitarte la vida, recuerda que el horror que sientes no está en los huesos, ni en la sangre, ni en los músculos. Habita en la energía del alma; y esa no se muere con tu muerte... Te amo”