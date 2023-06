“Me quería morir”: Andrés Parra se desahogó y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida

Sin duda alguna uno de los artistas más destacados de la pantalla nacional e internacional es Andrés Parra, recordado por su papel protagónico en la serie ‘Escobar, El patrón del mal’; además de hacer parte de exitosos formatos de Netflix como ‘El Robo del Siglo’. Pese a su éxito, el actor reveló a ‘La Red Caracol’, uno de los momentos que más afectó su salud mental.

La edición de este sábado 17 de junio del programa de variedades de Caracol Televisión, inició con las declaraciones de Parra, dándole un gran espacio para que se desahogara y diera a conocer a la audiencia el triste momento que enfrento en su vida por más de 3 años.

¿Andrés Parra sufre de depresión?

Quien interpretase al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su serie biográfica, aseguró que en uno de los momentos más álgidos y triunfantes de su carrera, mentalmente no se sentía satisfecho con su labor, por lo que pensó varias veces en la muerte.

“Un día me levanté, vi todo lo que había logrado y me sentí orgulloso a nivel profesional y personal, pero, al mismo tiempo, me di cuenta que me sentía mal, aburrido, triste y nostálgico. Nunca me alcancé a deprimir porque en mi familia hay una línea depresiva muy fuerte. Me alcanzaron a medicar”

Andrés le aclaró a sus seguidores que pese a estos pensamientos nunca intentó acabar con su vida y que encontró en la práctica del ciclismo una terapia para lidiar con sus penas. Sumado a esto, se pudo apreciar en las cámaras de ‘La Red’, que Parra se viene recuperando de una manera adecuada del accidente que sufrió sobre su caballito de acero, el cual le provocó varias fracturas en su mano izquierda.

