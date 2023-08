“Me morí y ya no quería nada”: Andrés Parra reveló detalles de su separación y si se arrepiente de casarse

Andrés Parra se ha ganado el corazón de miles de fanáticos gracias a sus papeles en diferentes novelas colombianas, sobre todo con su protagónico como Pablo Escobar. Es considerado uno de los actores más talentosos del país y lo cierto es que incluso ha ganado premios por su trabajo. Sin embargo, parece que el amor es un tema más complicado para él.

Hace varios meses se conoció la noticia de que Parra se estaba separando de su esposa, con la que tuvo una relación de más de diez años. A pesar de no emitir un comunicado oficial, confirmó la noticia a través del pódcast de Santiago Alarcón, con quien tiene una gran confianza.

Según lo que reveló, asistieron a terapia para poder salvar el matrimonio, pero decidieron que la decisión más sabia era darle punto final al asunto.

Ahora, luego de meses, Andrés Parra apareció en redes sociales en una entrevista para un medio argentino, el actor colombiano confesó lo que sintió cuando se separó de Diana:

“Mis rupturas de noviazgo era un drama, entonces yo decía ‘un divorcio, es la muerte’, y si es horrible, pero después de un tiempo, es muy bonito porque me divorcio y después capto y me doy cuenta de que finalmente el matrimonio es la decisión más acertada que tomé no lo veo como un error, era lo más importante que yo tenía que haber hecho, yo digo que es la escuela de las escuelas, lo digo para las personas que tenemos serios problemas para estar en pareja, yo lo bendigo, lo agradezco y lo bendigo, no cambiaría nada”, afirmó el actor.

“Morirse es pararse un día y aceptar que uno es un cabrón, hay que morirse, hay que dejar de señalar al otro y tener la mentalidad de que todo es responsabilidad de uno. Yo me morí una delicia, me morí y de pronto me desperté y claro, ya no quería nada, éramos felices y no lo sabíamos, me di cuenta de que la vida era mucho más sencilla”, terminó decir Parra.