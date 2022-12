Luis Díaz también ‘le jala’ al reguetón y lo demostró con adelanto de una canción

Además de los diferentes logros que ha alcanzado a lo largo de su carrera como futbolista profesional, ‘Lucho’ es muy querido por su humildad y sencillez fuera de las canchas. Debido a esto llamó la atención saber que él tiene una faceta artística. De hecho, en las redes sociales se conoció un fragmente de la primera canción de Luis Díaz y este seguramente dará mucho de qué hablar.

En una íntima entrevista con la Revista Soho, Luis Díaz contó que uno de sus hobbies es la música. A pesar de lo que muchos creen, él se inclina por el reguetón y no por el vallenato, como sí lo hacen algunos familiares. Además, contó que tiene un estudio de grabación en su casa y que ha grabado algunas cosas.

“Quiero aprender. Canto, por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato.

Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je, je.

He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”, Luis Díaz

El fragmento de la canción de Luis Díaz.

El 2 de diciembre de 2022, Dekko, uno de los nuevos talentos de la música urbana en Colombia, subió una particular a su cuenta de Instagram. En esta se mostró junto a Luis Díaz mientras graban una canción.

Lo llamativo fue que en la historia puede escucharse un fragmento de una canción de ‘Lucho’. Como él mismo señaló, o suyo es el reguetón y lo demostró en compañía del artista barranquillero.

Luis Díaz canta más que un poco. — Dekko

@LuisFDiaz19 🇨🇴 se lanza como cantante y no lo hace nada mal pic.twitter.com/ERiIAVXLDN — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) December 3, 2022

