Paulina Rubio puso a discutir a los jurados de Yo me Llamo: “en el otro te hiciste la de las gafas regordas”

Tensión en Yo me Llamo por discusión de Amparo Grisales y Pipe Bueno por la presentación de Paulina Rubio. Captura de pantalla: Yo me Llamo. 2 de agosto de 2023

Al “templo de la imitación” llegó ‘Symphony’. Una inteligencia artificial que tendrá la tarea de evaluar a los participantes de cada noche y escoger los tres más exactos para que puedan escoger entre varios premios que les ofrecerá el reality. Varias noches las personas tenían curiosidad si solo sería una voz que estaría en el programa. Sin embargo, en un nuevo capítulo de ‘Yo me Llamo’, se conoció que es una mujer blanca de ojos azules y quien luce un traje dorado, casi medieval que da su apreciación de manera muy seria.

Tensión en Yo me Llamo por discusión de Amparo Grisales y Pipe Bueno por la presentación de Paulina Rubio

En el más reciente capítulo de Yo me Llamo el viernes 1 de septiembre, los jurados protagonizaron un momento de discusión por cuenta de la imitadora de Paulina Rubio. Interpretando a la ‘chica dorada’, la participante terminó su participación entre críticas y desacuerdo por parte de César Escola y Amparo Grisales.

Te puede interesar: Pipe Bueno relevó una anécdota que vivió con la mexicana, tras la magnífica presentación de Ángela Aguilar en ‘Yo Me Llamo’

“De Paulina, lo único que tiene de dorada es la chaqueta”, dijo la diva de Colombia. “Nooo, amor. Lo hizo bien. No me la trato así”, le reclamó Pipe Bueno. “¿Me dejas dar mi opinión, ‘Pipecito’? Usted se enamora y después me dicen vainas a mí de que las trato mal”.

El argumento de Grisales se basó en la desafinación que “tú le ganaste (a la original). Empezaste y sentí el color. Cuando te agitaste te faltó aire y estabas agotada y ya no se te escuchó la timbríca de Paulina Rubio”.

Luego, César Escola se sumó a las críticas, acotándole que se apoyó en las voces segunda para el coro. “Cuando una canción llega al coro es el manifiesto. Se declara el propósito de la canción”.

Es allí cuando el cantante de música popular le reclamó. “¿Es en serio que hables de la afinación de Paulina y en el otro te hiciste la de las gafas regordas?”, aseguró refiriéndose a Vicente Fernández y quien defendió a la cantante porque “estuvo ahí (afinada). Lo de Vicente fue una falta de respeto. Tienes cosas por cambiar, pero echále ganas. Estás divina”.