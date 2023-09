Emisión de Día a Día empezó con triste noticia, querido miembro del equipo falleció

El inicio de la emisión del 1 de septiembre del programa matutino Día a Día, inició con una noticia que dejó con los pelos de punta a la audiencia de Caracol Televisión, quienes se enteraron, por la misma voz de los presentadores, del fallecimiento de uno de los miembros más queridos del equipo de este magacín.

Catalina Gómez, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas, no ocultaron su tristeza en el inicio de este formato que es transmitido de lunes a viernes después de la primera emisión de Noticias Caracol. El trío de comunicadores le manifestó con gran dolor a los televidentes que uno de sus sonidistas había partido de este mundo terrenal horas antes.

El nombre de este profesional, Solon Alexánder Castañeda, quien por mucho tiempo hizo parte de este canal durante varios años, realizando su ardua labor no solo en este vespertino, también en algunas temporadas del reality ‘Yo Me Llamo’, y el ‘Desafío The Box’. Este joven era un apasionado por los viajes y durante su paso por el mundo terrenal visitó increíbles países como Perú, Bolivia, Brasil, y Rusia. Sus compañeros de grabación lo recuerdan como alguien alegre, con un profundo amor a su familia y sus mascotas; como se ve ejemplificado en sus redes sociales, en donde publicaba constantemente fotografías junto a sus dos perros de raza Husky.

Durante varios segundos, Día a Día, mostró en su gigantesca pantalla una fotografía de Castañeda, acompañado de imágenes con veladoras, tratando de hacer un homenaje a su larga trayectoria profesional.

