Empresa “corroncha” salió con megáfonos a cobrarle a sus deudores en Barranquilla

En las últimas horas, un video se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se aprecia como una mujer, que al parecer hace parte de una importante empresa, salió a las calles de la ciudad de Barranquilla a cobrar a los deudores. Lo que causó controversia fue que la mujer apareció con un megáfono en mano para gritar a todo pulmón los nombres de aquellos que debían dinero, sin importarle que estaba revelando datos personales confidenciales. Aparentemente ocurrió en el edificio Torres de Mallorquín.

Según testigos, la funcionaria que protagonizó la escena hace parte de la empresa AIR-E, la cual suministra energía eléctrica a la ciudad de Barranquilla.

Le puede interesar: Christopher Carpentier estalló contra Daniela Tapia en ‘MasterChef Colombia’

Aunque la funcionaria trató de obrar bien cobrando de manera pública, algunas personas señalaron que los servicios que presta esta empresa no son “buenos”. Por esta razón, cierta parte de la clientela habría optado por no pagarles.

“La empresa AIR-E hoy está realizando gestión de cobro en su conjunto. Esperamos por favor a los residentes de la torre 1 - 1004, al señor Juan Navarro en recepción. 1003, al señor Mauricio Obregón. 1303 a la señora Mary Luz”, se le escucha decir a la mujer que cobra.

De inmediato, esta forma de cobrar se hizo viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Esto dijeron algunos cibernautas.

Le puede interesar: Vuelve el ‘Día del Cine’ con boletas a tan solo $6.000 ¿A cómo? A $6.000: conozca los teatros que participan

“Con esto vulneran los derechos a la intimidad, a la dignidad humana y al buen nombre de los usuarios, no deben permitirse estas vías, de hecho por parte de los administradores de las copropiedades, para este fin los prestadores de servicios públicos deben proceder”; “hay otras maneras de poder cobrar, pero sabemos que el administrador No los dejo ingresar. Acá el problema es que están diciendo los nombres propios de los propietarios. ¡Ahí fallaron!”; “Esa empresa corroncha no podía hacer algo peor”, concluyen algunos usuarios.