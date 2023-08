“Creí que no era suficiente”, Anahí narró el instante en el que sufrió un paro cardiaco a sus 18 años

Anahí comenzó su carrera artística cuando tan solo era una niña de dos años de edad en el programa ‘Chiquilladas’ y tras varias actuaciones alcanzó su reconocimiento máximo como actriz y cantante en la serie de adolescentes mexicanos, ‘Rebelde’, para conformar luego el grupo musical ‘RBD’.

La actriz que dio vida a Mía Colucci sufrió por varios años de su vida una adicción, como ella misma lo llama, a verse más delgada, al punto en el que se distorcionó la manera en la que ella misma se veía y se sentía con ella misma y su cuerpo, por lo que llevó su vida al límite, al punto en el que por poco muere a causa de un infarto.

Entre lágrimas, Anahí confesó el bullying que enfrentó cuando niña por salir en televisión

En medio de una entrevista, Anahí abrió su corazón y reveló tres momentos que la marcaron para siempre y que le hicieron difícil el hecho de seguir adelante.

“Me pegaban los chicles en el pelo, se sacaban los mocos, qué feo que diga esto, pero me los embarraban en el uniforme”, narró la actriz para dar inicio a los difíciles momentos que atravesó por comenzar a salir en la televisión.

Además de dejar saber que no todos los días podía asistir a la escuela, por lo que le mandaban un profesor para que le enseñara las lecciones en el camerino de Televisa, pero acotó que en los días en los que tenía que encontrarse con sus compañeros de clase, todo volvía a ser un caos, una completa pesadilla, todo por el simple hecho de ser “famosa”.

“Era un nivel de ansiedad muy alto, yo llegaba en la noche a casa y le pedía a Dios que mañana sí me quieran, que mañana sí me traten bien en el colegio, pero nunca pasó”, menciona Anahí al dar a conocer el daño emocional que le causaban.

Incluso en su secundaria las cosas no mejoraron y las directivas le sugirieron continuar en el modelo de homeschool porque le estaba haciendo mucho daño la situación que enfrentaba de matoneo.

Anahí reveló el causante de sus desórdenes alimenticios

“Las protagonistas son delgadas, las protagonistas son muy bonitas, tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela”, fueron las palabras que un productor de Televisa le dijo a Anahí a sus 14 años de edad, frase con la que marcó para siempre su vida, al punto de causarle ansiedad, nervios y conductas mentales y alimenticias.

“Ahí conocí una parte de mí que no había conocido, conocí el miedo a ser yo, a ser vulnerable, sentí que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida... años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”, mencionó.

Anahí confesó a su entrevistador que a partir de ese momento su esencia, su luz y todo en ella cambió, al punto de creerse el cuento de creer que no era suficiente, por lo que en su cabeza comienza la obsesión y la enfermedad hasta el punto de modificar sus esquemas alimenticias para tener que lucir más delgada.

“Cuando empecé a adelgazar, porque el cambio físico sí fue drástrico, yo llegué a pesar 38 kilos, estaba muy mal, la prensa, los programas en Televisa, eran super cruel, entonces me hacían burlas en los programas, me ponían a comer, me ponían comida y se burlaban de mi problema en los programas a pesar de que traté de comentar lo que me pasaba, pero era peor”, acotó Anahí.

Sobre su problema mental y emocional, el hecho de estar expuesta la llevaba a durar hasta 6 días sin probar bocado, y cuando no podía más “venían los atracones, y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho”.

Anahí narró el momento en el que por poco pierde la vida por un paro cardiaco

Un día, según narra la cantante de RBD, viajaba en carro con su prima Alicia, a quien agradeció públicamente por haberle salvado la vida, puesto que Anahí le dejó saber que se sentía mal,que algo le pasaba.

En palabras textuales de la modelo, “tenía el corazón a mil, sentía que el estómago se me estaba volteando por dentro, una cosa rarísima”, por lo que su prima tomó acciones inmediatas, la volteó a ver y le dijo “no, Ani, no”, hasta que la llevó a urgencias en el Hospital Ángeles.

En ese entonces, Anahí tenía tan solo 18 años de edad, y mientras recordaba el suceso, mencionó que gracias al actuar de su prima y el de los médicos, aún puede contar la historia que por poco la deja sin vida. “Gracias a Dios porque llegué con un paro cardiaco... está documentado, hay expedientes de lo que pasó, me meten a urgencias y me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo que tuve una taquicardia tal que mi corazón, no sé qué decirte qué me hicieron, no sé qué pasó porque mi corazón no daba más”.

Luego de dos o tres semanas en el hospital para nivelar todos sus niveles, Anahí continuaba con sus problemas y se quitaba el suero porque sentía que eso la iba a engordar, e incluso confiesa que cuando la dejaban a solas entraba al baño a vomitar, hasta que finalmente lograron nivelar su organismo y en su cumpleaños 19, dijo “Dios mío, estoy viva, qué estoy haciendo, no puedo permitir que por estar en este mundo me esté haciendo esto”.

“Me tomó mucho tiempo entender que no estaba bien”, puntualizó la cantante.