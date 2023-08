“¿Qué le pasó a su voz?”: le dan ‘palo’ a Andy Rivera por cómo canta en su nuevo video

Andy Rivera afirmó que una segunda oportunidad no se pudo dar ¿A quién se refiere? Foto: Instagram @andyrivera

Andy Rivera sorprendió a muchos internautas tras publicar un cover de una canción en donde presentó un tono de voz bastante inusual. Y si bien a algunos internautas le pareció interesante, otro grupo no dudó en hacerle saber lo incómodo que era, además de dejarle otro tipo de mensajes negativos.

El cantante de música urbana ha atravesado por unos momentos bastante complicados durante las últimas semanas, teniendo que ser hospitalizado de emergencia debido a algunas complicaciones de las cuales aún no ha revelado mucha información. Pero debido a sus precedentes, muchos especulan que se trata de su cuadro depresivo.

Y es que el joven no ha tenido inconvenientes en confirmar con sus seguidores que atraviesa un mal momento en relación a este tema, anunciando que ha tenido que tomarse varios días lejos de las redes, ha tomado pastillas y ha asistido a terapia debido a esta complicación que atraviesa.

Sin embargo, intenta mantenerse activo publicando algunas canciones como el reciente cover del tema ‘Un montón de estrellas’ del cantante cubano Polo Montañez, interpretando un extracto del famoso tema, dejando entrever que estaba pasando por una situación similar al que se plantea en la canción: “pareces difícil de olvidar, pero dejemos que el tiempo haga lo suyo”.

Pero tal parece que la interpretación de Andy Rivera no fue del agrado de muchos, ya que, si bien obtuvo varios comentarios positivos, otros no lo fueron tanto, cuestionando el curioso tono de voz que usó para interpretar el tema.

“¿Qué le pasó a su voz? ¿La depresión se la dañó?”, “A mí un hombre me canta así te juro que se me quitan las ganas de comérmelo” y “No me gusta su voz” son algunos de los mensajes que se pueden leer a propósito de su reciente cover.

A Andy Rivera siguen dándole ‘palo’ por sus publicaciones recientes

Más allá del tono de voz de su más reciente video, varios internautas también aprovecharon para manifestar su descontento con el joven a propósito del tipo de publicaciones de desamor que ha estado subiendo en las redes sociales desde hace varios meses, con muchos de ellos indicando que ya están fastidiados de su actitud.

“Qué pereza este tipo con la misma cátedra y no madura”, “Definitivamente ya cansa”, “El cringe que produce este man le gana a cualquier Yina Calderón” y “Este man en serio que se pasa de fastidioso” son algunos comentarios que se pueden leer en las redes.