Andy Rivera reapareció en redes sociales luego de estar hospitalizado con largo mensaje para sus seguidores

Andy Rivera es uno de los cantantes de música urbana más conocidos en Colombia y también reconocido por ser el hijo de Jhonny Rivera, quien fue promotor de la música popular en el país. Los días de los dos cantantes no han sido sencillos, pues han tenido que estar en el hospital debido a la la mala salud de Andy.

Lea también: “Ya es hora de superar eso”: Aleja, del ‘Desafío The Box’, volvió y arremetió contra ‘Guajira’

Ahora, parece que lo peor ya ha pasado y los dos cantantes han logrado volver a casa de nuevo, pero aún con muchos cuidados sobre Andy, así que él decidió pronunciarse luego de un largo silencio para hablar con sus seguidores y agradecer tantos mensajes de apoyo:

“Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando. GRACIAS a Dios por fin regresé a casa, la extrañé demasiado y a mis peludos también. Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento.

Cada día que pasó, agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí mas que nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores. He ido entendiendo que no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser. Solo quiero hacer lo que amo con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy”, afirmó Andy Rivera.

Lea también: ¿Hacían el amor en el ‘Desafío The Box’?, Aleja confesó algunas incidencias de sus compañeros

Por supuesto, muchos le han escrito, es especial un mensaje lleno de amor por parte de Jhonny, su padre, quien le aseguró que iban a salir de esta situación.