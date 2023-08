¿Quién será el eliminado de ‘MasterChef Colombia’?

En el capítulo 84 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se definió a los participantes que se tendrán que medir en la cocina para elegir al décimo cuarto eliminado de la competencia. Es así como la actriz Martha Isabel Bolaños, el actor Juan Pablo Barragán, el creador de contendido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, el cantante Karoll Márquez y el humorista Adrián Parada y buscarán quedarse una semana más.

La actriz Martha Isabel Bolaños lleva semanas esperando conseguir un pin de inmunidad que le permita subir al balcón y no ir a reto de eliminación, pero de nuevo están en riesgo de salir de competencia.

Y precisamente es ella a quien, en redes sociales desde la salida de otros exparticipantes, la comunidad digital quiere que salga de competencia al considerarla una pieza conflictiva en esta edición, así como el actor Juan Pablo Barragán quien a juicio de los televidentes debió salir semanas atrás.

La actriz ha tenido varias rencillas con otras concursantes como Natalia Sanint, Carolina Acevedo, Daniela Tapia y Zulma Rey, pero a ello se suma los continuos regaños y observaciones que le ha hecho Christopher Carpentier que la llevaron en los últimos capítulos a llorar y asegurar que teme por su salida de competencia.

“No me voy a dar mala vida, no me voy a poner a inventar, voy a llegar a hacer lo básico”

— ‘El Negrito’