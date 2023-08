Tremendo reencuentro: dos polémicas exparticipantes del ‘Desafío The Box’ subieron video a redes sociales

Maleja se pronunció ante polémica de Aleja y Guajira del 'Desafío The Box' Foto: Instagram @malejabestial / @desafiocaracol

‘Desafío The Box 2023’ fue una temporada bastante comentada por todos los televidentes en Colombia, sobre todo porque hubo algunos participantes que chocaron dentro de la convivencia. Gema y Aleja fueron dos de las participantes más comentadas en redes sociales, incluso luego de su salida del reality. Ahora que se reencontraron afuera, los espectadores se sorprendieron y empezaron a comentar.

Lea también: Con un vestido bien pegado, Catalina Gómez, de ‘Día a día’, muestró su escultural cuerpo en redes sociales

Luego de haber protagonizado tremenda pelea contra ‘Guajira’, Aleja apareció radiante en redes sociales, asegurando que por estos días estaba muy ocupada gracias a tantas solicitudes de eventos y entrevistas que le llegan a diario.

Lo cierto es que Aleja y ‘Gema’ se encontraron y decidieron compartir un video casual en el carro, incluso ‘Gema’ mostró la faja que llevaba puesta teniendo en cuenta que se realizó una intervención para marcar aún más su abdomen:

“Miren con el personaje con el que voy acá. Apenas se organiza, pero ¿para qué si está muy bella?, ningún ningún”, afirmó Aleja.

Lea también: “Me morí y ya no quería nada”: Andrés Parra reveló detalles de su separación y si se arrepiente de casarse

Por la manera en la que las dos mujeres iban arregladas, parecía que se dirigían a un evento especial.

¿Qué estarán haciendo juntas?, por ahora no se ha revelado el objetivo de la reunión, pero definitivamente usuarios pudieron quedar sorprendidos, sobre todo porque las dos protagonizaron varias polémicas por su participación en el ‘Desafío The Box’, Aleja por supuestamente no merecer el título de campeona y ‘Gema’, por ser tachada como exagerada.

Lo cierto es que, por lo que publican en sus redes sociales, las dos famosas se encuentran pasando por un gran momento, gracias a que el reality de Caracol Televisión les generó mucho reconocimiento.