Así luce el sexy cuerpo de Johanna Fadul después de pasar por el quirófano

Johanna Fadul nació en (Bogotá, 15 de septiembre de 1985) es una talentosa actriz colombiana quien ha logrado el reconocimiento a nivel nacional e internacional, su papel más importante fue en la saga de ‘Sin Senos Sí hay Paraíso’ donde interpretó el papel de Daniela Barrera Beltrán. En el 2003 debutó en la serie Padres e hijos y en la actualidad está casada con el actor y presentador colombiano Juan Sebastián Quintero Becaria.

Así también ha estado como participante en programas cómo “Exatlón Colombia”, “¿Quién es la máscara?”, y “También Caerás”. Entre las nominaciones de la academia Premios TV y Novelas, logró ser nominada en 2017 y 2018 como mejor actriz villana de serie por la primera y segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso”.

Ahora bien, en los últimos días los comentarios en sus redes sociales giran en torno a su cuerpo y a su físico, las opiniones que surgieron en su último post fueron en modo de crítica por un procedimiento al que se sometió. Sin embargo, ella misma se encargó de aclarar por qué lo había hecho y qué fue lo que quiso cambiar de su aspecto físico.

La reconocida actriz le explicó a un medio de comunicación colombiano conocido como Mañana Express, del Canal RCN, que se sometió a algunos cambios debido a la edad, pues está cerca de cumplir 40 años y se sentía algo diferente. “Llámese edad, metabolismo lento, como que me estanqué”, dijo en un principio la actriz. Además, reveló que a inicios de este año cambió sus hábitos alimenticios y empezó una dieta conocida como ‘cetogénica’.

Sin embargo, Johanna Fadul abrió su corazón y contó que hace unos años sufrió de una enfermedad que la afectó mucho y la hizo tomar conciencia. “Muchos años atrás sufrí de bulimia, todos los seres humanos tenemos algo que nos afecta y lo mío es con el cuerpo. Me daba fastidio mi cuerpo, no me sentía tranquila y vivía con mal genio”.

[ Johanna Fadul le declara la guerra a su esposo ¿Tiene razón? ]

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo quienes apoyaron a Fadul como otros seguidores que le dijeron que estaba mejor como antes, que no era necesario someterse a ninguna cirugía.

“Uy no, no, no se te ve bien la verdad muy falso no se ve real... con todo respeto”, “¿¿Amor propio??”, “Se ve horrible Ja, ja, ja”; “Ya no sabe qué más hacerse”; “pero si estabas muy linda”; “creo que empeoraste”; “cuál es la necesidad”; “que te mejores pronto”, escribieron algunas personas sobre el físico de Johanna.